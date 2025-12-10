Comienza en San Juan el Campeonato República de Natación

Por primera vez, la provincia de San Juan será sede del Campeonato República de Infantiles y Menores, y lo hará con un récord absoluto: 900 nadadores de todo el país competirán en la pileta olímpica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), convirtiendo al certamen en el torneo más grande del interior argentino.

El evento reunirá a los mejores nadadores de las categorías 2012, 2013, 2014 y 2015, consolidando a San Juan como un destino de referencia para los grandes eventos deportivos nacionales.

Cronograma de competencia:

La actividad comenzará el miércoles 10 a las 14:00, mientras que el jueves, viernes y sábado la programación será en doble turno:

Mañana (8 a 12:30): Infantiles 1 y 2 (2014 y 2015)

Tarde (14 a 20:30): Menores 1 y 2 (2012 y 2013)

Desde el lunes 8, las delegaciones arribarán a la provincia y podrán realizar entrenamientos previos en la pileta olímpica. Además, la UNSJ habilitará de manera exclusiva la pileta climatizada para sesiones de calentamiento y ablande.

El impacto será enorme: entre nadadores, entrenadores, delegados y acompañantes, se calcula la llegada de alrededor de 2.000 personas a San Juan. Esta dinámica no solo impulsa la actividad deportiva, sino que también beneficia al sector hotelero, gastronómico y turístico.

El público podrá disfrutar de todas las jornadas de manera libre y gratuita, ingresando por calle Paula Albarracín de Sarmiento, en la zona del Complejo Deportivo de la UNSJ.

El torneo es organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, con la UNSJ, a través de la Secretaria de Bienestar Unviersitario, con la fiscalización oficial de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA).

Con una participación histórica, un escenario deportivo de primer nivel y miles de visitantes, San Juan se prepara para vivir el evento de natación más grande de su historia.