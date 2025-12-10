Comienza en San Juan el Campeonato República de Natación

Habrá clásico departamental en semifinales
Argentino Guaymallén al vencer en sus partidos avanzaron de fase y se enfrentarán entre sí, el otro duelo de las semis será el de Fadep y Gimnasia.
La provincia cuyana vivirá un acontecimiento sin precedentes en su historia deportiva, en un torneo que tendrá la participación de 900 nadadores.Deportes10/12/2025Deportes CuyoNoticias
Por primera vez, la provincia de San Juan será sede del Campeonato República de Infantiles y Menores, y lo hará con un récord absoluto: 900 nadadores de todo el país competirán en la pileta olímpica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), convirtiendo al certamen en el torneo más grande del interior argentino.
El evento reunirá a los mejores nadadores de las categorías 2012, 2013, 2014 y 2015, consolidando a San Juan como un destino de referencia para los grandes eventos deportivos nacionales.
La actividad comenzará el miércoles 10 a las 14:00, mientras que el jueves, viernes y sábado la programación será en doble turno:
Mañana (8 a 12:30): Infantiles 1 y 2 (2014 y 2015)
Tarde (14 a 20:30): Menores 1 y 2 (2012 y 2013)
Desde el lunes 8, las delegaciones arribarán a la provincia y podrán realizar entrenamientos previos en la pileta olímpica. Además, la UNSJ habilitará de manera exclusiva la pileta climatizada para sesiones de calentamiento y ablande.
El impacto será enorme: entre nadadores, entrenadores, delegados y acompañantes, se calcula la llegada de alrededor de 2.000 personas a San Juan. Esta dinámica no solo impulsa la actividad deportiva, sino que también beneficia al sector hotelero, gastronómico y turístico.
El público podrá disfrutar de todas las jornadas de manera libre y gratuita, ingresando por calle Paula Albarracín de Sarmiento, en la zona del Complejo Deportivo de la UNSJ.
El torneo es organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, con la UNSJ, a través de la Secretaria de Bienestar Unviersitario, con la fiscalización oficial de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA).
Con una participación histórica, un escenario deportivo de primer nivel y miles de visitantes, San Juan se prepara para vivir el evento de natación más grande de su historia.
Argentino Guaymallén al vencer en sus partidos avanzaron de fase y se enfrentarán entre sí, el otro duelo de las semis será el de Fadep y Gimnasia.
Concluyó tras dos etapas, sábado y domingo en horario vespertino (no se corrió la contrarreloj por la lluvia) la tradicional Vuelta a Tupungato. .
Las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar la prueba prevista para este domingo priorizando la seguridad de los competidores y el público.
El primer parcial de la Vuelta de Tupungato fue para el pedalista que defiende los prestigios de la escuadra municipal de Godoy Cruz, Hoy corren la segunda.
El fiscal a cargo de la causa decidió no dar lugar al pedido de detención e imputación del Presidente de la Liga Mendoc ina de Futbol como lo habian solicitado.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por lo que considera que son acciones intimidatorias a periodistas.
El campeonato se disputará desde hoy y hasta el lunes. Todos los partidos se jugarán en el microestadio del Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario.
Se trata de Defensores de Argentinos de Santa Lucía, vecino del Lechuzo Alianza que consiguió el ascenso tras derrotar a Villa Hipódromo en Chimbas.
Tres viviendas del Barrio Club de Campo fueron atacadas durante la madrugada. Sustrajeron dinero, joyas y armas. La Justicia investiga cómo lograron ingresar.
Un hombre de 34 años cayó desde un poste de electricidad en calle San Martín y Paraguay en Las Heras (Mendoza). La Justicia investiga cómo ocurrió el hecho.
Un colectivo ardió en plena marcha en Guaymallén en el Gran Mendoza. Bomberos trabajaron para controlar el fuego y no hubo heridos. Los daños fueron totales
Argentino Guaymallén al vencer en sus partidos avanzaron de fase y se enfrentarán entre sí, el otro duelo de las semis será el de Fadep y Gimnasia.
Más de 35 mil personas vivieron una noche cargada de energía, identidad mendocina y momentos históricos en el Hipódromo, con Piti, La Franela y Ciro como protagonistas.