Sanjuaninos en el Nacional de ruta en Santiago del Estero

Cómo el running ayudó a convivir con el Parkinson
Emotivo testimonio de Daniel Yudica sobre su condición y su pasión por el deporte en la última edición del año de las Clinicas Deportivas de Guaymallén
Agostina Atencio ingresó en el top 10 de la Argentina. Destacada labor de los comprovincianos Paula Yacante y Tomás Martínez entre 601 corredores.Deportes12/12/2025Deportes CuyoNoticias
El domingo 7 de diciembre se disputó la competencia pedestre "La Ciudad Corre Edición Especial", válida por el Campeonato Nacional de 10K en Ruta, en la ciudad de Santiago del Estero.
Tres atletas sanjuaninos fueron de la partida, destacándose Agostina Atencio, quien logró meterse en top 10 de la Argentina y Paula Yacante que finalizó 11ª. También tuvo su debut en un campeonato argentino, el joven Tomás Martínez, quien buscó tener su primer registro en este tipo de carreras y no desentonó en absoluto. Fueron 601 atletas los que estuvieron en la línea de largada.
Agostina Atencio: 39m31s914 – Posición general damas: 9ª – En su categoría: 4ª (25-29 años)
Paula Yacante: 40m08s192 – Posición general damas: 11ª – En su categoría: 5ª (25-29 años)
Tomás Martínez: 35m01s219 – Posición general varones: 30° - En su categoría: 5° (18-24 a)
Con una mañana ventosa que complicó a los corredores, la competencia pasó por varios lugares icónicos de la Madre de ciudades. Nuestros representantes viajaron dieciséis horas en colectivo para llegar a la capital santiagueña y la mejor sanjuanina ubicada fue Agostina Atencio, quien luego del esfuerzo comentó: “Fue un viaje especial, no estaba planeado, pero a último momento decidí preparar este último objetivo del 2025.
Ir a un Nacional es importante porque vas a representar a tu provincia y siempre intentas que todo salga bien. Me había puesto el objetivo de llegar entre las primeras 15 o 20 atletas y se dio un Puesto 9. Estaba muy feliz por ese resultado! La carrera fue muy dura por el clima, no hacía calor, pero había mucho viento, fue un circuito rápido donde pasamos por muchos lugares de Santiago. La organización muy buena y eso como atleta te hace sentir cómoda.
Estaba sorprendida por entrar en el top 10 y que ese objetivo se cumplió. Ahora quiero descansar un poco, ya que el año se hizo largo y vengo con una lesión en mi pie que me tuvo preocupada la semana previa y al momento de la carrera. Hay que seguir trabajando para el 2026 y mejorar en muchos aspectos, quiero hacer una buena pre temporada para arrancar la primera etapa del año.
El atletismo es mi lugar, donde soy feliz y me hace sentir segura, no sólo lo veo del lado competitivo sino que también es un deporte que me enseña mucho y siempre lo digo, que correr es lo mejor que me pasó en la vida.
Quiero agradecer a mi familia y mis amigos que estuvieron con mensajitos siempre. También a los colegios donde formo parte, La medalla Milagrosa, El Tránsito y San Francisco de Asís que me apoyan y acompañan, a mi kinesiólogo Martín Coria y a Aconcagua que me acompañan en cada viaje con sus productos”.
Paula Yacante dio su opinión de lo vivido en el norte del país: “Yo sabía de entrada que podría o no afectarme el tema de haber corrido el jueves (en Santa Lucía, donde ganó) y un poco pasó, porque el sábado tuve unas pequeñas molestias musculares propias de una carrera. Entonces ya sabía que iba a largar con eso, pero ya estaba allá, la idea era largar igual y tratar de hacer una buena carrera, a pesar de tener mucho miedo en este Nacional por el tema del calor propio de Santiago del Estero.
No nos tocó un día caluroso, sino ventoso es impresionante como cambió el clima de la noche a la mañana y se levantó muchísimo viento, estuvo muy feo por ese lado, a mí en particular no me gustó esa parte porque varios kilómetros de la carrera lo hicimos con mucho viento en contra o cruzado, casi nada de viento a favor y había muchas partes en donde había bastantes subidas progresivas, así que fue un circuito bastante duro con esas dos cosas pero fuera de eso estuvo muy bueno.
Igual yo siempre rescato lo positivo de cada carrera, que es terminar, lo que es estar ahí porque haber podido ir a otro nacional, ya que yo participé el año pasado en el de San Isidro, pero no como atleta federada, fui particular y este año ha sido la primera vez como atleta federada.
Por ese lado, fue muy lindo el evento, haber compartido también estos días con Tomy y Agos estuvo muy lindo, así que bien, siempre sacando todo eso positivo que es el estar ahí, el rozarme con los mejores de Argentina, conocer a otros atletas es lo que siempre rescato, así que muy contenta, más allá de que no se pudo mejorar la marca, pero son cosas que pasan y ahora a pensar en la pretemporada y las cosas que se vienen para el año que viene”, finalizó la atleta caucetera.
Emotivo testimonio de Daniel Yudica sobre su condición y su pasión por el deporte en la última edición del año de las Clinicas Deportivas de Guaymallén
El atleta sanjuanino finalizó quinto en el Iberoamericano de triatlón. La competencia se disputó en Maldonado, República Oriental del Uruguay.
Se sortearon los cruces para los cuatro equipos de la provincia que jugarán la Edición 2026, Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz y Maipú.
La provincia cuyana vivirá un acontecimiento sin precedentes en su historia deportiva, en un torneo que tendrá la participación de 900 nadadores.
Argentino Guaymallén al vencer en sus partidos avanzaron de fase y se enfrentarán entre sí, el otro duelo de las semis será el de Fadep y Gimnasia.
Concluyó tras dos etapas, sábado y domingo en horario vespertino (no se corrió la contrarreloj por la lluvia) la tradicional Vuelta a Tupungato. .
Las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar la prueba prevista para este domingo priorizando la seguridad de los competidores y el público.
El primer parcial de la Vuelta de Tupungato fue para el pedalista que defiende los prestigios de la escuadra municipal de Godoy Cruz, Hoy corren la segunda.
Quienes cargaron saldo en Pop Meals durante la Fiesta de la Cerveza pueden solicitar la devolución online. Solo deben ingresar al sitio, iniciar sesión y completar el trámite.
El Gobierno presentó mejoras clave en el aeropuerto, con nuevo control RX, más espacio en Migraciones y un sector internacional renovado que eleva estándares.
Como parte de las reuniones con mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, analizaron la agenda compartida entre Nación y provincias
Poggi anunció cuatro casas del plan “Tenemos Futuro” y confirmó que los materiales se fabricarán en Alto Pencoso, generando empleo y movimiento económico.
La provincia presentó las primeras 10 denuncias del país por incumplir la vacunación obligatoria, en un contexto de reaparición de enfermedades ya erradicadas.