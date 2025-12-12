Sanjuaninos en el Nacional de ruta en Santiago del Estero

El domingo 7 de diciembre se disputó la competencia pedestre "La Ciudad Corre Edición Especial", válida por el Campeonato Nacional de 10K en Ruta, en la ciudad de Santiago del Estero.

Tres atletas sanjuaninos fueron de la partida, destacándose Agostina Atencio, quien logró meterse en top 10 de la Argentina y Paula Yacante que finalizó 11ª. También tuvo su debut en un campeonato argentino, el joven Tomás Martínez, quien buscó tener su primer registro en este tipo de carreras y no desentonó en absoluto. Fueron 601 atletas los que estuvieron en la línea de largada.

Resultados de atletas sanjuaninos

Agostina Atencio: 39m31s914 – Posición general damas: 9ª – En su categoría: 4ª (25-29 años)

Paula Yacante: 40m08s192 – Posición general damas: 11ª – En su categoría: 5ª (25-29 años)

Tomás Martínez: 35m01s219 – Posición general varones: 30° - En su categoría: 5° (18-24 a)

Con una mañana ventosa que complicó a los corredores, la competencia pasó por varios lugares icónicos de la Madre de ciudades. Nuestros representantes viajaron dieciséis horas en colectivo para llegar a la capital santiagueña y la mejor sanjuanina ubicada fue Agostina Atencio, quien luego del esfuerzo comentó: “Fue un viaje especial, no estaba planeado, pero a último momento decidí preparar este último objetivo del 2025.

Ir a un Nacional es importante porque vas a representar a tu provincia y siempre intentas que todo salga bien. Me había puesto el objetivo de llegar entre las primeras 15 o 20 atletas y se dio un Puesto 9. Estaba muy feliz por ese resultado! La carrera fue muy dura por el clima, no hacía calor, pero había mucho viento, fue un circuito rápido donde pasamos por muchos lugares de Santiago. La organización muy buena y eso como atleta te hace sentir cómoda.

Estaba sorprendida por entrar en el top 10 y que ese objetivo se cumplió. Ahora quiero descansar un poco, ya que el año se hizo largo y vengo con una lesión en mi pie que me tuvo preocupada la semana previa y al momento de la carrera. Hay que seguir trabajando para el 2026 y mejorar en muchos aspectos, quiero hacer una buena pre temporada para arrancar la primera etapa del año.

El atletismo es mi lugar, donde soy feliz y me hace sentir segura, no sólo lo veo del lado competitivo sino que también es un deporte que me enseña mucho y siempre lo digo, que correr es lo mejor que me pasó en la vida.

Quiero agradecer a mi familia y mis amigos que estuvieron con mensajitos siempre. También a los colegios donde formo parte, La medalla Milagrosa, El Tránsito y San Francisco de Asís que me apoyan y acompañan, a mi kinesiólogo Martín Coria y a Aconcagua que me acompañan en cada viaje con sus productos”.

Paula Yacante dio su opinión de lo vivido en el norte del país: “Yo sabía de entrada que podría o no afectarme el tema de haber corrido el jueves (en Santa Lucía, donde ganó) y un poco pasó, porque el sábado tuve unas pequeñas molestias musculares propias de una carrera. Entonces ya sabía que iba a largar con eso, pero ya estaba allá, la idea era largar igual y tratar de hacer una buena carrera, a pesar de tener mucho miedo en este Nacional por el tema del calor propio de Santiago del Estero.

No nos tocó un día caluroso, sino ventoso es impresionante como cambió el clima de la noche a la mañana y se levantó muchísimo viento, estuvo muy feo por ese lado, a mí en particular no me gustó esa parte porque varios kilómetros de la carrera lo hicimos con mucho viento en contra o cruzado, casi nada de viento a favor y había muchas partes en donde había bastantes subidas progresivas, así que fue un circuito bastante duro con esas dos cosas pero fuera de eso estuvo muy bueno.

Igual yo siempre rescato lo positivo de cada carrera, que es terminar, lo que es estar ahí porque haber podido ir a otro nacional, ya que yo participé el año pasado en el de San Isidro, pero no como atleta federada, fui particular y este año ha sido la primera vez como atleta federada.

Por ese lado, fue muy lindo el evento, haber compartido también estos días con Tomy y Agos estuvo muy lindo, así que bien, siempre sacando todo eso positivo que es el estar ahí, el rozarme con los mejores de Argentina, conocer a otros atletas es lo que siempre rescato, así que muy contenta, más allá de que no se pudo mejorar la marca, pero son cosas que pasan y ahora a pensar en la pretemporada y las cosas que se vienen para el año que viene”, finalizó la atleta caucetera.