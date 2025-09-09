Un grave siniestro vial se registró en la tarde de este martes 9 de septiembre en Maipú, en inmediaciones del puente de la Ruta 60 sobre el Río Mendoza. Como consecuencia, un motociclista murió en el lugar.

El hecho ocurrió cerca de las 18:30, cuando una motocicleta Bajaj Rouser 200, conducida por C.J.E., de 43 años y oriundo de Rivadavia, circulaba de Este a Oeste por Ruta 60. En ese momento, fue embestida por un automóvil Ford Taunus color rojo, que transitaba de Sur a Norte por la Ruta Nueva.

Murió tras ser embestido por un auto

De acuerdo con las primeras pericias, el vehículo habría sufrido una falla en el sistema de frenos. Tras colisionar contra un tacho de arena, el auto continuó su marcha e impactó contra el costado izquierdo de la motocicleta. El motociclista cayó violentamente al asfalto y murió de manera instantánea a raíz de las graves lesiones.

Al lugar acudieron efectivos de la Subjefatura Vial Gran Mendoza, Policía Científica y personal del SEC, que constató el deceso. El caso fue caratulado como homicidio culposo, bajo directivas de la Fiscalía interviniente.

Datos más recientes (últimos 12 meses)

En el año 2024, se registraron 171 personas muertas a causa de siniestros viales en Mendoza. Esta cifra representó una disminución del 13,5 % con respecto a 2023 —donde hubo 198 muertes— pero un aumento del 9,25 % respecto a 2022, que tuvo 156 víctimas fatales.



El desglose por semestre indica que el primer semestre de 2024 concentró 91 fallecimientos, mientras que el segundo semestre fue menos dramático con 80 muertes. Hay que señalar que es lamentable la pérdida de una vida.