Abren la convocatoria para la Receta de la Abuela 2025

La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó la convocatoria para elegir la Receta de la Abuela 2025 «Sabores de la Tierra y del Tiempo». Esta propuesta busca poner en valor la memoria culinaria de las familias a través de la cocina. El concurso seleccionará la preparación que representará al departamento en la competencia provincial.

¿Quiénes pueden participar?

La inscripción está abierta para mujeres y varones con más de 60 años cumplidos, que residan en el departamento y que deseen compartir su mejor receta. Podrán presentar opciones dulces o saladas, junto a esos secretos que la hacen única y que la han convertido en la preferida de sus seres queridos.

El jurado tendrá en cuenta la historia familiar y los ingredientes utilizados. Como así también, el proceso de elaboración y la presentación final del plato.

Inscripción y requisitos

La inscripción estará habilitada hasta el jueves 19, en el Centro de Actividades para Adultos Mayores (CAPeM), ubicado en Derqui y Mármol, de 8 a 15.

Asimismo, las recetas deberán presentarse escritas a mano en hoja blanca, con título, ingredientes y pasos detallados. Por lo tanto, las mismas deberán incluir los datos personales de la persona participante y su firma.



Evaluación departamental

El martes 23, a las 10, quienes se inscriban presentarán su plato elaborado y emplatado en el CAPeM. Aquí, un jurado, integrado por representantes de las Direcciones de Políticas Inclusivas y de Capacitación y Educación, será el encargado de degustar y puntuar cada receta. Por lo que se tendrá en cuenta distintos aspectos, tales como:

Explicación y exposición del plato

Emplatado

Historia de la receta

Finalmente, la propuesta que resulte ganadora será la que represente a Godoy Cruz en la instancia provincial.



Rumbo a la final en San Carlos

La etapa definitiva de “Sabores de la Tierra y del Tiempo” tendrá lugar el 18 de octubre, en el Polideportivo Municipal de Eugenio Bustos, en San Carlos. Allí, los finalistas de cada departamento deberán cocinar en vivo para el jurado provincial.