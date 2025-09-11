Abren la convocatoria para la Receta de la Abuela 2025

Lo mejor del jazz en un nuevo ciclo en el Mercado Central
La actividad musical organizada por Ciudad de Mendoza, se realizará los sábados de septiembre, al mediodía, incluido el primer sábado de octubre.
La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó la convocatoria para elegir la Receta de la Abuela 2025 «Sabores de la Tierra y del Tiempo». Esta propuesta busca poner en valor la memoria culinaria de las familias a través de la cocina. El concurso seleccionará la preparación que representará al departamento en la competencia provincial.
La inscripción está abierta para mujeres y varones con más de 60 años cumplidos, que residan en el departamento y que deseen compartir su mejor receta. Podrán presentar opciones dulces o saladas, junto a esos secretos que la hacen única y que la han convertido en la preferida de sus seres queridos.
El jurado tendrá en cuenta la historia familiar y los ingredientes utilizados. Como así también, el proceso de elaboración y la presentación final del plato.
Inscripción y requisitos
La inscripción estará habilitada hasta el jueves 19, en el Centro de Actividades para Adultos Mayores (CAPeM), ubicado en Derqui y Mármol, de 8 a 15.
Asimismo, las recetas deberán presentarse escritas a mano en hoja blanca, con título, ingredientes y pasos detallados. Por lo tanto, las mismas deberán incluir los datos personales de la persona participante y su firma.
Evaluación departamental
El martes 23, a las 10, quienes se inscriban presentarán su plato elaborado y emplatado en el CAPeM. Aquí, un jurado, integrado por representantes de las Direcciones de Políticas Inclusivas y de Capacitación y Educación, será el encargado de degustar y puntuar cada receta. Por lo que se tendrá en cuenta distintos aspectos, tales como:
Explicación y exposición del plato
Emplatado
Historia de la receta
Finalmente, la propuesta que resulte ganadora será la que represente a Godoy Cruz en la instancia provincial.
Rumbo a la final en San Carlos
La etapa definitiva de “Sabores de la Tierra y del Tiempo” tendrá lugar el 18 de octubre, en el Polideportivo Municipal de Eugenio Bustos, en San Carlos. Allí, los finalistas de cada departamento deberán cocinar en vivo para el jurado provincial.
En el Día del Maestro, San Juan destaca el Libro Histórico del Año Sarmientino, una obra única que preserva el legado del prócer nacido en esta provincia.
En San Francisco, el gobernador Claudio Poggi entregó el Mérito Docente 2025 y reafirmó que la educación es el eje central de su gestión en San Luis.
La Ciudad de San Juan informó cómo será la prestación de los servicios municipales este 11 de septiembre, en conmemoración del Día del Maestro.
El sábado 13 se realizará la 16ª edición de esta propuesta que invita a las personas mayores a moverse, compartir y mejorar su bienestar físico y emocional.
Godoy Cruz junto al Ministerio de Seguridad, durante septiembre, impulsan encuentros en centros de jubilados. El objetivo es brindar información y herramientas de autocuidado a los mayores.
La propuesta está destinada a visitantes de la provincia, para que recorran espacios históricos, incluida la Terraza Jardín Mirador del edificio municipal. Será del 10 al 26 de septiembre.
Este viernes 12 de septiembre, la Caja de los Trebejos será sede del Congreso de Comunicación Digital 2025. Contará con expositores destacados de todo el país.
Un motociclista de 43 años murió tras ser embestido por un auto con fallas en los frenos en la Ruta 60, a la altura del puente sobre el Río Mendoza.
El Gobierno de Mendoza lanza la licitación del Tren del Este, tendrá 33 km, 8 estaciones y más de 350.000 beneficiarios.
Un camión volcó en el falso túnel del Paso Cristo Redentor, Ruta 7 en Mendoza. El chofer quedó politraumatizado. Trabajan Gendarmería y Policía.
El ciclista oriundo de Pocito, Nicolás Tivani, se consagró campeón en el Gran Premio Jornal de Noticias, destacada como una prestigiosa carrera de Portugal.