Paso Cristo Redentor Habilitado

Llega al Parque Benegas la caminata Latidos Saludables

El sábado 13 se realizará la 16ª edición de esta propuesta que invita a las personas mayores a moverse, compartir y mejorar su bienestar físico y emocional.

Sociedad10/09/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

caminata-latidos-saludablesEn el mes de la primavera, llega al Parque Estación Benegas, la caminata «Latidos Saludables», para personas mayores. La misma, se realizará el sábado 13, siendo el punto de encuentro a las 9. Así, a las 9:30 partirá el recorrido hacia el Puente de la Ciclovía San Francisco de Asís y luego el retorno al parque.

Cabe destacar que la iniciativa se sostiene desde hace 15 años con la idea es promover una vida más activa, especialmente en personas mayores con y sin discapacidad.

Una jornada abierta a la comunidad

La participación será libre y gratuita, habrá controles de presión arterial, puestos de hidratación saludable, sorteos en vivo y un show musical para cerrar la mañana. Se recomienda asistir con protector solar, gorro, lentes de sol y botella de agua.

dopingDoping y suplementos deportivos: amenazas para el corazón

El objetivo: vencer al sedentarismo

El objetivo del encuentro es generar conciencia, a través de actividades saludables, sobre la necesidad de tener una vida más activa. Así, al abandonar el sedentarismo, se eliminan otros factores de riesgo cardiovascular como colesterol y triglicéridos, diabetes, sobrepeso y obesidad. Además, se incentiva el abandono del tabaquismo.

Los beneficios de caminar

Entre las ventajas que ofrece este hábito en la vida diaria de las personas mayores, se destacan:

Mejor salud cardiovascular y ósea.
Fortalecimiento muscular y mayor estabilidad.
Control de peso.
Reducción del estrés y mejora del ánimo.
Mantenimiento de la independencia.
Posibilidades de socialización y vínculos.
Cronograma del evento
Concentración: 9h
Inicio de la caminata: 9:30h
Llegada y vuelta a la calma: 10:30h
Sorteos: 11h
Show en vivo: 11:30h
Cierre y desconcentración: 12h

Más información
Para consultas, se puede llamar a la Dirección de Políticas Inclusivas al  4429351.

