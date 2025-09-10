Llega al Parque Benegas la caminata Latidos Saludables

En el mes de la primavera, llega al Parque Estación Benegas, la caminata «Latidos Saludables», para personas mayores. La misma, se realizará el sábado 13, siendo el punto de encuentro a las 9. Así, a las 9:30 partirá el recorrido hacia el Puente de la Ciclovía San Francisco de Asís y luego el retorno al parque.

Cabe destacar que la iniciativa se sostiene desde hace 15 años con la idea es promover una vida más activa, especialmente en personas mayores con y sin discapacidad.



Una jornada abierta a la comunidad

La participación será libre y gratuita, habrá controles de presión arterial, puestos de hidratación saludable, sorteos en vivo y un show musical para cerrar la mañana. Se recomienda asistir con protector solar, gorro, lentes de sol y botella de agua.





El objetivo: vencer al sedentarismo

El objetivo del encuentro es generar conciencia, a través de actividades saludables, sobre la necesidad de tener una vida más activa. Así, al abandonar el sedentarismo, se eliminan otros factores de riesgo cardiovascular como colesterol y triglicéridos, diabetes, sobrepeso y obesidad. Además, se incentiva el abandono del tabaquismo.



Los beneficios de caminar

Entre las ventajas que ofrece este hábito en la vida diaria de las personas mayores, se destacan:

Mejor salud cardiovascular y ósea.

Fortalecimiento muscular y mayor estabilidad.

Control de peso.

Reducción del estrés y mejora del ánimo.

Mantenimiento de la independencia.

Posibilidades de socialización y vínculos.

Cronograma del evento

Concentración: 9h

Inicio de la caminata: 9:30h

Llegada y vuelta a la calma: 10:30h

Sorteos: 11h

Show en vivo: 11:30h

Cierre y desconcentración: 12h



Más información

Para consultas, se puede llamar a la Dirección de Políticas Inclusivas al 4429351.