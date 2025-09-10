Llega al Parque Benegas la caminata Latidos Saludables

Charlas para prevenir delitos dirigidas a personas mayores
Godoy Cruz junto al Ministerio de Seguridad, durante septiembre, impulsan encuentros en centros de jubilados. El objetivo es brindar información y herramientas de autocuidado a los mayores.
En el mes de la primavera, llega al Parque Estación Benegas, la caminata «Latidos Saludables», para personas mayores. La misma, se realizará el sábado 13, siendo el punto de encuentro a las 9. Así, a las 9:30 partirá el recorrido hacia el Puente de la Ciclovía San Francisco de Asís y luego el retorno al parque.
Cabe destacar que la iniciativa se sostiene desde hace 15 años con la idea es promover una vida más activa, especialmente en personas mayores con y sin discapacidad.
Una jornada abierta a la comunidad
La participación será libre y gratuita, habrá controles de presión arterial, puestos de hidratación saludable, sorteos en vivo y un show musical para cerrar la mañana. Se recomienda asistir con protector solar, gorro, lentes de sol y botella de agua.
El objetivo: vencer al sedentarismo
El objetivo del encuentro es generar conciencia, a través de actividades saludables, sobre la necesidad de tener una vida más activa. Así, al abandonar el sedentarismo, se eliminan otros factores de riesgo cardiovascular como colesterol y triglicéridos, diabetes, sobrepeso y obesidad. Además, se incentiva el abandono del tabaquismo.
Los beneficios de caminar
Entre las ventajas que ofrece este hábito en la vida diaria de las personas mayores, se destacan:
Mejor salud cardiovascular y ósea.
Fortalecimiento muscular y mayor estabilidad.
Control de peso.
Reducción del estrés y mejora del ánimo.
Mantenimiento de la independencia.
Posibilidades de socialización y vínculos.
Cronograma del evento
Concentración: 9h
Inicio de la caminata: 9:30h
Llegada y vuelta a la calma: 10:30h
Sorteos: 11h
Show en vivo: 11:30h
Cierre y desconcentración: 12h
Más información
Para consultas, se puede llamar a la Dirección de Políticas Inclusivas al 4429351.
