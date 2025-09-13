Este sábado 13 de septiembre, el Juzgado de Garantía N° 3, a cargo de la Dra. Natalia Lazarte, dictó prisión preventiva por 120 días para un joven de 23 años, de nacionalidad boliviana, acusado de cometer un robo calificado con arma de fuego en la ciudad de San Luis. La medida fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción N° 6, a cargo de la Dra. Linda Yanina Maluf, en el marco de la causa caratulada como “Robo calificado por el uso de arma de fuego”.

El hecho ocurrió el 27 de agosto, alrededor de las 23:15 hs, en calle Europa al 900. La víctima, un hombre de 27 años, denunció que mientras descargaba objetos de un vehículo junto a su esposa fue sorprendido por dos sujetos vestidos de oscuro. Uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego y realizó dos disparos para impedir que evitara el robo de su motocicleta. El denunciante logró resguardarse y resultó ileso, mientras los agresores escaparon con el motovehículo.

Tras la denuncia, efectivos del Departamento de Investigaciones y de la Comisaría Seccional Cuarta allanaron el 29 de agosto un domicilio en el Barrio República, donde residía el sospechoso. Allí recuperaron la motocicleta robada, que fue reconocida por la víctima y restituida por orden fiscal.

El acusado fue detenido al día siguiente del operativo y ahora permanecerá alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación, que prevé penas de cumplimiento efectivo en caso de condena.