Bicicleta de alta gama abandonada sorprende en Villa Mercedes
Una bicicleta Venzo rodado 29, casi nueva, fue hallada en la vía pública. La policía la trasladó a la comisaría para investigar su procedencia.
Un hombre de 23 años fue detenido luego de amenazar con un arma de fuego y robar una moto en San Luis. La Justicia ordenó 120 días de prisión preventivaPoliciales13/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Este sábado 13 de septiembre, el Juzgado de Garantía N° 3, a cargo de la Dra. Natalia Lazarte, dictó prisión preventiva por 120 días para un joven de 23 años, de nacionalidad boliviana, acusado de cometer un robo calificado con arma de fuego en la ciudad de San Luis. La medida fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción N° 6, a cargo de la Dra. Linda Yanina Maluf, en el marco de la causa caratulada como “Robo calificado por el uso de arma de fuego”.
El hecho ocurrió el 27 de agosto, alrededor de las 23:15 hs, en calle Europa al 900. La víctima, un hombre de 27 años, denunció que mientras descargaba objetos de un vehículo junto a su esposa fue sorprendido por dos sujetos vestidos de oscuro. Uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego y realizó dos disparos para impedir que evitara el robo de su motocicleta. El denunciante logró resguardarse y resultó ileso, mientras los agresores escaparon con el motovehículo.
Tras la denuncia, efectivos del Departamento de Investigaciones y de la Comisaría Seccional Cuarta allanaron el 29 de agosto un domicilio en el Barrio República, donde residía el sospechoso. Allí recuperaron la motocicleta robada, que fue reconocida por la víctima y restituida por orden fiscal.
El acusado fue detenido al día siguiente del operativo y ahora permanecerá alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación, que prevé penas de cumplimiento efectivo en caso de condena.
Una bicicleta Venzo rodado 29, casi nueva, fue hallada en la vía pública. La policía la trasladó a la comisaría para investigar su procedencia.
La Policía de Quines halló una bicicleta Venzo robada tras analizar cámaras de seguridad. Un joven de 25 años la entregó y fue restituida a su dueña.
Un motociclista de 38 años sufrió amputación de pierna derecha tras ser embestido por un auto en Ruta 50 y Rodríguez Peña. Fue derivado al Hospital Central.
Un vehículo chileno volcó a 5 km de Uspallata. El conductor sufrió politraumatismos y fue derivado al Hospital Central; su esposa e hijas están fuera de peligro.
La Policía de Mendoza arrestó a un hombre de 34 años en calle Almafuerte, señalado como el presunto autor del crimen ocurrido el 8 de septiembre en Guaymallén.
Un Toyota Corolla volcó en la Ruta 7 en Uspallata. El conductor, de 74 años, sufrió TEC y politraumatismos y fue derivado al Hospital Central de Mendoza.
Con un despliegue coordinado de más de cinco horas, el gobierno evacuó a toda la comunidad educativa, garantizó la seguridad de estudiantes y docentes y logró que la alumna involucrada entregara el arma de manera voluntaria. No hubo heridos y la joven fue asistida por profesionales de salud mental.
Un camión volcó en el falso túnel del Paso Cristo Redentor, Ruta 7 en Mendoza. El chofer quedó politraumatizado. Trabajan Gendarmería y Policía.
Con el objetivo de mejorar la oferta de servicios y construir una cultura social que reconozca, valore y respete la salud mental como derecho humano fundamental
Con un despliegue coordinado de más de cinco horas, el gobierno evacuó a toda la comunidad educativa, garantizó la seguridad de estudiantes y docentes y logró que la alumna involucrada entregara el arma de manera voluntaria. No hubo heridos y la joven fue asistida por profesionales de salud mental.
La Policía de Mendoza arrestó a un hombre de 34 años en calle Almafuerte, señalado como el presunto autor del crimen ocurrido el 8 de septiembre en Guaymallén.
Nueva ordenanza exige que candidatos a intendente y concejales participen en debates públicos, con transmisión abierta y sanciones por ausencia.
Ubicado en Almirante Brown y Viamonte, de Luján de Cuyo, tiene 26 locales abiertos y continúa creciendo, consolidándose como uno de los mercados más completos de Mendoza.