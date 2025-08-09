Prisión preventiva por robo en Tilisarao

Este viernes 8 de agosto, el Juzgado de Garantía Nº 2 de la Tercera Circunscripción Judicial en la provincia de San Luis dictó prisión preventiva por 90 días contra C. M. E., A. L. S. y F. D. V. F., en el marco de una causa por robo doblemente agravado por el uso de armas y por haberse cometido en despoblado y en banda.

La resolución fue tomada por el juez Dr. Jorge Osvaldo Pinto, con la asistencia de la secretaria del juzgado, Dra. María Luz Conte. En la audiencia participaron el fiscal Nº 2, Dr. Marcelo Saldaño, y la fiscal adjunta, Dra. Sandra Aguirre, representando al Ministerio Público Fiscal. La defensa estuvo a cargo de la Dra. Mirta Moreno, el Dr. José Francisco Pérez y la Dra. Camila Sánchez.

Los hechos investigados

Según la acusación, el 30 de julio de 2025, a unos cinco kilómetros de Tilisarao, los imputados ingresaron a un campo con información previa sobre la venta de ganado por parte de la familia víctima. Allí, habrían ejercido violencia extrema contra los moradores:

El propietario fue golpeado severamente, llegando a ser torturado

A su esposa le gatillaron varias veces en la cabeza, exigiendo la entrega de dinero.

Finalmente, sustrajeron una camioneta Fiat Toro, joyas, dinero en efectivo, garrafas de gas, una motosierra y otros bienes. La camioneta apareció posteriormente incendiada en un camino vecinal, a unos 4.000 metros de la vivienda de uno de los acusados.

Procedimiento policial y detenciones

En la investigación, que contó con el Departamento de Investigaciones y canes rastreadores, se realizaron tres allanamientos (dos con resultados positivos).

Uno de los imputados fue detenido en la Terminal de ómnibus cuando intentaba abandonar la localidad.

Los otros dos fueron aprehendidos en sus domicilios por orden del Ministerio Público Fiscal.

Los perros rastreadores detectaron huellas coincidentes con el calzado de uno de los acusados, evidencia que será sometida a pericias.

Decisión judicial y próximos pasos

En la audiencia, el juez Pinto tuvo por formulados los cargos solicitados por la fiscalía y otorgó un plazo de 120 días para la investigación penal preparatoria. Atendiendo al pedido del fiscal Saldaño, y pese a la oposición de las defensas —que cuestionaron la actuación policial y la recolección de pruebas—, el magistrado dispuso la prisión preventiva de los tres acusados por 90 días.

Las defensas interpusieron recurso de revisión, que será analizado por el Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes.