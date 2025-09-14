Un impactante choque frontal dejó tres personas heridas en la madrugada de este domingo en la provincia de San Juan. El siniestro ocurrió cerca de las 04:15 horas en la Ruta Nacional 20, a unos 100 metros de calle Solís, a la altura del Cementerio de 9 de Julio.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos colisionaron de frente. Uno de los autos, un Volkswagen Gol Trend, era conducido una conductora de 28 años, quien viajaba acompañada por una persona de la misma edad, en dirección al Este.

El otro vehículo, un Renault Clio blanco, era guiado por un hombre. de 50 años de edad, que circulaba hacia el Oeste.

Como consecuencia del impacto, personal de emergencias médicas asistió a los tres ocupantes, quienes fueron trasladados al Hospital Rawson. Uno sufrió un golpe en la cabeza, mientras que otro pasajero presentó politraumatismos y el otro conductor acusó dolor en el pecho.

Las autoridades informaron que el conductor del Clio podría presentar signos de ebriedad, por lo que se solicitó la intervención del dosajista en el nosocomio para determinar su nivel de alcohol en sangre.