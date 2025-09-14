Cinco conductores ebrios detenidos en controles de Luján
La Policía Vial de Mendoza detectó a cinco automovilistas con alcoholemia positiva en un operativo superaban el límite legal permitido.
Un hombre con pedido de captura cayó tras intentar ingresar a una vivienda en Albardón. Su cómplice escapó y la moto en la que circulaban tenía pedido de secuestro.Policiales14/09/2025Periodistas CuyoNoticias
La Policía de San Juan detuvo este sábado por la noche a un hombre que, junto a un cómplice, intentó ingresar a robar en una vivienda del departamento Albardón. El individuo, que tenía pedido de captura por robo, terminó con una fractura expuesta durante el hecho.
Según informaron fuentes policiales, personal de la Unidad Rural 2 de Las Lomitas acudió a un llamado de emergencia y entrevistó al propietario del inmueble, quien relató que fue alertado por la alarma de su casa y sorprendió a dos personas que trataban de forzar el ingreso.
El dueño de la vivienda logró retener a uno de los sospechosos, identificado como Enzo Ariel Sánchez (31), alias “El Chonono”, quien presentaba una fractura expuesta en su pierna derecha. Su acompañante logró escapar antes de la llegada de la policía.
Ambos se movilizaban en una moto Honda CB 300 cc color roja, la cual registraba un pedido de secuestro por robo. Tras las verificaciones de rutina, se confirmó que Sánchez contaba con un pedido de captura vigente por un hecho de robo.
El detenido fue trasladado a un centro de salud para su atención médica y luego quedó a disposición de la Justicia de San Juan, mientras se continúa con la búsqueda de su cómplice.
La Policía Vial de Mendoza detectó a cinco automovilistas con alcoholemia positiva en un operativo superaban el límite legal permitido.
Franco Ontiveros, de 19 años, murió tras impactar con un camión en calle Núñez, Lavalle (Mendoza). El conductor del rodado mayor dio alcoholemia 0.0 g/L.
El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 20, en 9 de Julio. Tres personas resultaron heridas y uno de los conductores presentaba signos de ebriedad.
Una bicicleta Venzo rodado 29, casi nueva, fue hallada en la vía pública. La policía la trasladó a la comisaría para investigar su procedencia.
Un hombre de 23 años fue detenido luego de amenazar con un arma de fuego y robar una moto en San Luis. La Justicia ordenó 120 días de prisión preventiva
La Policía de Quines halló una bicicleta Venzo robada tras analizar cámaras de seguridad. Un joven de 25 años la entregó y fue restituida a su dueña.
Un motociclista de 38 años sufrió amputación de pierna derecha tras ser embestido por un auto en Ruta 50 y Rodríguez Peña. Fue derivado al Hospital Central.
Un vehículo chileno volcó a 5 km de Uspallata. El conductor sufrió politraumatismos y fue derivado al Hospital Central; su esposa e hijas están fuera de peligro.
Con el objetivo de mejorar la oferta de servicios y construir una cultura social que reconozca, valore y respete la salud mental como derecho humano fundamental
La Policía de Mendoza arrestó a un hombre de 34 años en calle Almafuerte, señalado como el presunto autor del crimen ocurrido el 8 de septiembre en Guaymallén.
Nueva ordenanza exige que candidatos a intendente y concejales participen en debates públicos, con transmisión abierta y sanciones por ausencia.
El 7° Foro Argentino de la Bicicleta dejó una postal en Tucumán que se replica en el país, debatir y proyectar ciudades amigables con la movilidad sustentable
El Granate, sin ser más que Independiente Rivadavia, se quedó con los 3 puntos al vencerlo por uno a cero, Centurión evitó que Lanús ampliara la diferencia.