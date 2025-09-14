La Policía de San Juan detuvo este sábado por la noche a un hombre que, junto a un cómplice, intentó ingresar a robar en una vivienda del departamento Albardón. El individuo, que tenía pedido de captura por robo, terminó con una fractura expuesta durante el hecho.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Unidad Rural 2 de Las Lomitas acudió a un llamado de emergencia y entrevistó al propietario del inmueble, quien relató que fue alertado por la alarma de su casa y sorprendió a dos personas que trataban de forzar el ingreso.

El dueño de la vivienda logró retener a uno de los sospechosos, identificado como Enzo Ariel Sánchez (31), alias “El Chonono”, quien presentaba una fractura expuesta en su pierna derecha. Su acompañante logró escapar antes de la llegada de la policía.

Ambos se movilizaban en una moto Honda CB 300 cc color roja, la cual registraba un pedido de secuestro por robo. Tras las verificaciones de rutina, se confirmó que Sánchez contaba con un pedido de captura vigente por un hecho de robo.

El detenido fue trasladado a un centro de salud para su atención médica y luego quedó a disposición de la Justicia de San Juan, mientras se continúa con la búsqueda de su cómplice.