Joven muere al chocar su moto con un camión en Lavalle
Franco Ontiveros, de 19 años, murió tras impactar con un camión en calle Núñez, Lavalle (Mendoza). El conductor del rodado mayor dio alcoholemia 0.0 g/L.
Durante un operativo de controles viales y alcoholemia, realizado en la madrugada de este domingo en el departamento de Luján de Cuyo (Mendoza), efectivos de la Comisaría 30° aprehendieron a cinco conductores que circulaban con altos niveles de alcohol en sangre.
El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 00:45 horas en la intersección de calle Juan José Paso y calle Ugarte, donde la Policía Vial realizaba tareas de prevención y fiscalización.
Los infractores fueron identificados como:
M. C. (36 años), conductor de un Volkswagen Senda, con un dosaje de 1.10 g/L.
D. F. (30 años), al mando de un Renault, con 1.04 g/L.
G. V. (46 años), conductor de un Citroën, con 1.31 g/L.
G. M. (43 años), al volante de un Hyundai, con 1.01 g/L.
M. M. (25 años), mujer que manejaba un Renault Sandero, con 1.11 g/L.
Todos los conductores fueron aprehendidos y sus vehículos secuestrados, conforme a la normativa vigente para casos de alcoholemia positiva.
Las autoridades recordaron que el límite máximo permitido en Mendoza es de 0.5 g/L para conductores particulares y 0.0 g/L para profesionales, e insistieron en la importancia de evitar el consumo de alcohol al volante para prevenir accidentes.
