Durante un operativo de controles viales y alcoholemia, realizado en la madrugada de este domingo en el departamento de Luján de Cuyo (Mendoza), efectivos de la Comisaría 30° aprehendieron a cinco conductores que circulaban con altos niveles de alcohol en sangre.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 00:45 horas en la intersección de calle Juan José Paso y calle Ugarte, donde la Policía Vial realizaba tareas de prevención y fiscalización.

Los infractores fueron identificados como:

M. C. (36 años), conductor de un Volkswagen Senda, con un dosaje de 1.10 g/L.

D. F. (30 años), al mando de un Renault, con 1.04 g/L.

G. V. (46 años), conductor de un Citroën, con 1.31 g/L.

G. M. (43 años), al volante de un Hyundai, con 1.01 g/L.

M. M. (25 años), mujer que manejaba un Renault Sandero, con 1.11 g/L.

Todos los conductores fueron aprehendidos y sus vehículos secuestrados, conforme a la normativa vigente para casos de alcoholemia positiva.

Las autoridades recordaron que el límite máximo permitido en Mendoza es de 0.5 g/L para conductores particulares y 0.0 g/L para profesionales, e insistieron en la importancia de evitar el consumo de alcohol al volante para prevenir accidentes.