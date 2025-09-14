Motociclista grave tras chocar con una Hilux en Rivadavia

Un grave accidente vial se produjo en la madrugada de este domingo en el departamento de Rivadavia, provincia de San Juan, dejando a un motociclista con lesiones de consideración.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el siniestro ocurrió alrededor de las 06:05 horas en la intersección de avenida Libertador y calle Las Palmas, cuando colisionaron una motocicleta Zanella RX150 Z7 y una camioneta Toyota Hilux.

La camioneta era conducida por Martiniano Alcoba Arena (19), quien circulaba por avenida Libertador en dirección oeste, mientras que la moto, guiada por Jeremías Gregorio Galán Quiroga (20), lo hacía por calle Las Palmas hacia el sur. En la esquina mencionada, ambos rodados impactaron violentamente.

Como consecuencia del choque, la moto se desvió hacia avenida Libertador y terminó incrustada en un canasto de basura, mientras que el conductor salió despedido, cayendo en una acequia de la vereda sur. La camioneta, en tanto, se cruzó de carril antes de retomar su trayectoria y detenerse unos metros más adelante.

Personal de emergencias médicas trasladó de inmediato a Galán Quiroga, quien se encontraba inconsciente y presentaba múltiples fracturas, al Hospital Rawson, donde permanece internado.

Las autoridades policiales realizaron las pericias correspondientes para establecer las causas del accidente vial.