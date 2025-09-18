San Luis envía ley para uso de autos decomisados

El gobernador de San Luis Claudio Poggi envió a la Legislatura Provincial un proyecto para reutilizar autos abandonados o secuestrados, destinándolos a seguridad, subasta o compactación.

El Gobierno de San Luis presentó un proyecto de ley que busca dar una solución definitiva al creciente problema de los vehículos abandonados, secuestrados o decomisados que se acumulan en depósitos judiciales, policiales, municipales o en la vía pública. La iniciativa, firmada por el gobernador Claudio Poggi y elaborada por el Ministerio de Seguridad, propone tres destinos según el estado de cada unidad: incorporación a las fuerzas de seguridad provinciales, subasta pública o desguace y compactación.

La norma se enmarca en la Ley Nacional 23.348, que regula el tratamiento de automotores abandonados o secuestrados, y permitirá que aquellos en buen estado puedan ser reutilizados por la Policía para reforzar la prevención del delito. Los vehículos que no cumplan con las condiciones necesarias se rematarán, mientras que los que presenten un deterioro irreversible serán compactados para evitar su impacto ambiental.

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, explicó que la propuesta busca optimizar recursos y reducir riesgos: “Es fundamental solucionar este problema porque los vehículos abandonados generan contaminación, ocupan espacios públicos y, en algunos casos, han sido causa de incendios”. Además, destacó que el proyecto abre la posibilidad de adhesión para municipios y convenios con la Justicia Federal, especialmente para disponer de automóviles incautados en causas de narcotráfico.

Con el envío de la iniciativa a la Legislatura, el Ejecutivo provincial apunta a agilizar los procesos legales para recuperar, subastar o compactar vehículos, mejorando la eficiencia estatal y reforzando la seguridad en San Luis.