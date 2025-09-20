Tragedia en Maipú: joven murió tras chocar su auto

Hallan a un hombre muerto dentro de una camioneta
Un hombre de 59 años fue encontrado sin vida con heridas de bala en una Toyota gris en Algarrobal, Las Heras. Investigan un posible homicidio.
Tomás Amico, de 25 años, murió al impactar su Chevrolet Corsa contra un muro y un poste en calle Juan José Paso, frente al barrio Pinar del Sol.Policiales20/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Un siniestro fatal se registró este domingo a las 6:20 hs. en calle Juan José Paso, frente al barrio Pinar del Sol, en la localidad mendocina de Maipú. La víctima fue identificada como Tomás Amico, de 25 años, quien aparentemente habría perdido la vida luego de impactar violentamente su vehículo contra un muro separador y, posteriormente, contra un poste de alumbrado público.
Según informaron fuentes policiales, automovilistas y vecinos alertaron al 911 sobre un siniestro vial en solitario. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 47°, bomberos y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron que Amico se encontraba sin vida dentro de su Chevrolet Corsa.
De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, el joven circulaba en dirección Este cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado, colisionó contra el muro central de la calzada y terminó impactando de frente contra el poste de luz.
En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, Policía Vial y personal de la Oficina Fiscal de jurisdicción, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del hecho.
El accidente ocurrió en Costa de Araujo. Lautaro Arabel, de 20 años, murió en el lugar tras ser colisionado por una Ford F-100 con alcoholemia negativo.
El siniestro ocurrió en el km 726, entre Fraga y Liborio Luna en San Luis. El conductor, oriundo de Córdoba, resultó ileso y fue asistido en el lugar.
El siniestro ocurrió en Carril Retamo y calle Arias. La víctima, de 21 años, falleció tras colisionar contra un colectivo que giraba en la intersección.
Una joven de 24 años resultó gravemente herida en el siniestro vial en alta montaña este viernes por la tarde, fue trasladada al hospital Central de Mendoza
La Justicia de San Luis autorizó acceder a las cuentas de Ramón Ezequiel Cruz, investigado por presunto fraude y desvío de fondos públicos en Las Aguadas.
San Luis, Mendoza y San Juan acordaron unificar controles y estrategias para frenar el abigeato y el mercado clandestino de carne en la región.
Delincuentes ingresaron a su casa en San Luis y se llevaron la medalla de oro obtenida en 2023. La familia pide ayuda y ofrece recompensa para recuperarla.
El 7° Foro Argentino de la Bicicleta dejó una postal en Tucumán que se replica en el país, debatir y proyectar ciudades amigables con la movilidad sustentable
Manifestantes y el intendente Omar Félix denunciaron represión policial con golpes y gas pimienta durante el acto en defensa de la universidad pública.
Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad.
El prestigioso Concurso Mejor Sommelier de Argentina se realizará del 1 al 3 de noviembre y reunirá a los principales talentos de la sommellerie nacional.