Tragedia en Maipú: joven murió tras chocar su auto

Un siniestro fatal se registró este domingo a las 6:20 hs. en calle Juan José Paso, frente al barrio Pinar del Sol, en la localidad mendocina de Maipú. La víctima fue identificada como Tomás Amico, de 25 años, quien aparentemente habría perdido la vida luego de impactar violentamente su vehículo contra un muro separador y, posteriormente, contra un poste de alumbrado público.

Según informaron fuentes policiales, automovilistas y vecinos alertaron al 911 sobre un siniestro vial en solitario. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 47°, bomberos y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron que Amico se encontraba sin vida dentro de su Chevrolet Corsa.

De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, el joven circulaba en dirección Este cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado, colisionó contra el muro central de la calzada y terminó impactando de frente contra el poste de luz.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, Policía Vial y personal de la Oficina Fiscal de jurisdicción, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del hecho.