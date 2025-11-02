Deslucido clásico cuyano con mucho en juego

Entradas agotadas, "aguante" del hincha en la previa, durante el partido y la fiesta de luces en el Gambarte, pero toda esa pasión no llegó al campo de juego, pues el Tomba fue más de lo mismo (tal vez la excepción de Santino Andino que volvia despues de jugar el Mundial Sub 20), era el partido a ganar, en casa en un clásico y sacarse la mochila del descenso.

No pudo hacerlo ante un rival tambien limitado que aunque el empate tampoco le servía porque seguía ultimo en las dos tablas, promedio y anual, no perder era la consigna y soñar con otros resultados en las dos fecha que restan, la última más que dramática, con Aldosivi su rival directo y en Mar del Plata, además de mirar de reojo otros partidos.

La primera jugada de real riesgo fue en favor de los sanjuaninos: Tiro de esquina ejecutado por Diego González, cabezazo de Ignacio Puch y Franco Petroli la sacó en la línea. El "guantazo" del arquero bodeguero fue casi milagroso cuando ya se acalamaa el gol del conjunto verdinegro, esa fue la única llegada realmente de peligro del conjunto visitante.

Cuando ya se iba el primer tiempo Godoy Cruz tuvo la más clara del partido. Santino Andino combinó con Juan Morán. El lateral desbordó y metió un centro preciso para Agustín Auzmendi que convirtió el gol, pero un offside previo hizo que la jugada terminara anulada. Tal vez irse al descanso en ventaja pudo cambiar la historia del clásico, pero se fueron 0 a 0.

El Tomba apenas salvó la ropa y eso no le gustó a la hinchada, quedan dos partidos, visitante de Atlético Tucumán y local de Riestra. Suma 28 puntos contra los 27 de Aldosivi de Mar del Plata y San Martin de San Juan. En la próxima fecha el Verdinegro será local de Lanús y el Tiburón visitante de Banfield y en la última fecha: Aldosivi vs San Martin.

Para Godoy Cruz estar un punto arriba es apenas un alivio pero no de tranquilidad, a pesar que en la última fecha sanjuaninos y marplatenses se restarán puntos, hay dos descensos, uno por la tabla y otro por promedios, pero tal vez lo salven otros partidos mas que los propios porque a pesar de la llegada del Turco Asad (tampoco puede hacer milagros), el equipo no fue muy diferente de lo mostrado en anteriores partidos.

Sintesis

Godoy Cruz: 0

Franco Petroli; Agustín Valverde, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Morán; Maximiliano González, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Daniel Barrea, Santino Andino. DT: Omar Asad./ Cambios: Pol Fernandez x Barrea, Santiago Martinez x Valverde, Misael Sosa x Gonzalez, Luca Martinez Dupuy x Altamira.

San Martín de San Juan: 0

Matías Borgnogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Diego Gonzalez, Nicolás Watson; Tomas Fernández, Sebastián Jaurena, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli./ Cambios: Santiago Salle x Fernandez, Santiago Barrera x Maestro Puch, Matías Orihuela x Diale.

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Feliciano Gambarte

Fotos Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba