Maipú no pudo con All Boys pero sigue en la zona pintada

Descendió Sportivo Estudiantes de San Luis
No le alcanzó el empate en Tandil en Santamarina y descendio al Regional Amateur Federal 2026, última fecha de la zona Revalida, los 5 clasficados.
Fue un cero a cero que castigó su falta de profundidad, el lado positivo es que sigue en zona de clasificación y lo negativo es que se acercan perseguidores.Deportes14/09/2025Deportes CuyoNoticias
Contó con las mejores chances el botellero pero no lo pudo cristalizar en la red, lo que amargó a sus simpatizantes, venía de empatar tambien sin goles con el casi descendido Alvarado en Mar del Plata, los dos rivales "accecibles" al menos en los papeles apenas sumó 2 puntos en 6 en juego, ahora deberá visitar a otro acuciado por el descenso, Arsenal de Sarandi.
La figura del encuentro fue el mendocino arquero del equipo de Floresta Roberto Ramirez, surgido de las inferiores de Godoy Cruz que se lució en intervenciones brillantes impidiendo el gol cruzado en más de una oportunidad, responsable del punto conseguido, ya que prácticamente All Boys no inquietó en ofensiva.
Asi ha quedado la tabla en el grupo: Deportivo Madryn 56 puntos, Atlanta 51, San Miguel 48, Gimnasia y Tiro 47, Tristán Suárez y Patronato de Paraná 46, San Martin de Tucumán 44, Deportivo Maipú 42 (hasta el momento los que clasifican para jugar por el segundo ascenso, el ganador de cada zona jugarán por el primer ascenso a un partido en cancha neutral.
En cuanto al descenso, uno de los que están perdiendo categoria a tres fechas del final es Arsenal de Sarandi, equipo que supo ganar la Copa Sudamericana y la Suruga Bank, y en una de las ultimas balas que le quedan jugará en el Viaducto frente al Deportivo Maipú, tambien obligado a ganar para no salir de la zona de clasificación. El partido se jugará el sábado a las 15.30.
Deportivo Maipú: 0
Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aaron Aguero, Juan de la Reta; Mirko Bonfigli, Matías Villarreal, Marcelo Eggel, Tomás Silva; Franco Saccone, Pio Bonacci. DT: Alexis Matteo/ Cambios: Agustín Gaitán x Saccone, Emiliano Ozuna x De la Reta, Iván Sandoval x Silva.
All Boys: 0
Roberto Ramírez; Hernán Grana, Maximiliano Coronel, Iván Zafarana, Alejo Rodríguez; Juan Carlos Salas, Leandro Desábato, Alexis Vega, Ignacio Palacio; Matías Nouet, Tomás Assennato. DT: Aníbal Biggeri./ Cambios: Tomás Bovone x Vega, Axel Abet x Salas, Julián Ceballos x Nouet, Thiago Calone x Palacio, Yago Devito x Assennato.
Árbitro: Alvaro Carranza
Estadio: Higinio Sperdutti
Fotos Prensa Deportivo Maipu
