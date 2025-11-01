La Lepra con formación alternativa le dio vida a Aldosivi

Independiente Rivadavia jugará el miercoles el partido más importante de su historia en cancha de Instituto de Córdoba, la final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors, totalmente entendible la decision de su técnico Alfredo Berti de poner en cancha a una formación alternativa frente al Tiburón marplatense que lucha por salvar la categoria.

Flaco favor les hizo a Godoy Cruz y San Martin de San Juan que juegan mañana en Mendoza y quienes tienen como rival directo a Aldosivi que con este triunfo dejó en la última posición al Verdinegro en la tabla de los promedios y en la anual aunque con un partido menos alcanzó la línea tanto de Godoy Cruz como de Talleres de Cordoba.

Es que el triunfo le permite a Aldosivi salir al menos momentáneamente del último puesto en las dos tablas que determinarán los descensos al término de la fase de grupos.Un hermoso cabezazo de Justo Giani a los 3′, para capitalizar un buen centro desde la derecha, puso en ventaja al equipo de Guillermo Farré.

En el complemento Aldosivi amplió su ventaja primero con un gol de Agustín Palavecino a los 10′ y luego con una definición del recién ingresado Tobías Cervera a los 24′. Un minuto después, Alex Arce descontó para la visita. El paraguayo convertía el 2-3 pero tras la revisión del VAR el tanto fue anulado y terminó 3 a 1 a favor del Tiburón.

Tabla anual: San Martin de San Juan último con 26 puntos, San Martin y Godoy Cruz 27.... por el momento Talleres se iria a 30 porque le está ganando a Velez Sarsfield en el Fortin pero este partido aún no termina, Gimnasia La Plata tiene 29, Newells Old Boys y Sarmiento de Junin 30 y quedan dos fechas para que termine el Clausura.

En la de los promedios el Verdinegro está último con 0,897, Aldosivi 0,900 y Sarmiento 1,00. En la próxima fecha (penúltima) San Martin en San Juan con Lanus, Aldosivi visitará a Lanús y Godoy Cruz a Atlético Tucumán. Talleres de Córdoba con Platense, Sarmiento con Instituto y Gimnasia en La Plata con Vélez Sarsfield.

Sintesis

Aldosivi:

Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Gonzalo Mottes, Fernando Román; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago; Justo Giani y Franco Rami. DT: Guillermo Farré./ Cambios:Augusto Palavecino x Guzmán, Rodrigo Gonzalez x Serrago, Tobias Cervera x Rami, Ignacio Guerrico x Román.

Independiente Rivadavia: 1

Agustin Lastra; Ezequiel Bonifacio, Santiago Florez, Matías Valenti, Mauro Peinipil; Diego Tonetto, Thomas Ortega, Leonel Bucca; Nicolás Retamar, Juan Barbieri yr y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Matias Bergara x Tonetto, Maximiliano Amarfil x Ortega, Sebastián Villa x Barbieri, Alex Arce x Sartori, Pedro Souto x Bonifacio.

Goles: PT: 3: Gianni (A)/ ST: 10: Palavecino (A), 24: Cervera (A), 32: Arce (IR)

Árbitro: Jorge Baliño

Estadio: José María Minella

Fuente: Diario La Capital de Mar del Plata