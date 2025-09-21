Choque y alcoholemia positiva en Guaymallén

Guaymallén: Motociclista murió en un choque
Un hombre de 43 años perdió la vida al caer de su moto y ser embestido por un auto en Av. Ricardo Videla, frente al supermercado Oscar David.
Un conductor de 34 años perdió el control de su camioneta en calle Tirasso y dio 0.75 g/l de alcohol en sangre. Cuatro personas resultaron heridas.Policiales21/09/2025Periodistas CuyoNoticias
En la madrugada de este domingo, alrededor de las 4.03 hs, un violento siniestro vial dejó como saldo cuatro personas heridas en Guaymallén. El accidente ocurrió en calle Tirasso y Lateral Norte del Acceso Este, en jurisdicción de la Subcomisaría Conde (Guaymallén/Mendoza).
Vecinos de la zona alertaron al 911 sobre un choque en solitario. Al llegar, el personal policial constató que se trataba de una camioneta Ford EcoSport conducida por Carlos M. (34), quien viajaba acompañado por Karem V. (31), Carlos P. (34) y Gisella V. (39).
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el vehículo circulaba por el Acceso Este de oeste a este y, al tomar el carril de ingreso a la rotonda de calle Tirasso, el conductor perdió el dominio del rodado e impactó contra el guardarraíl.
Varias ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a los ocupantes. El conductor fue trasladado al Hospital Del Carmen, mientras que los acompañantes fueron derivados al Hospital Central, todos con politraumatismos por accidente vial.
Personal de Policía Vial realizó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado positivo de 0,75 gramos por litro de sangre. Intervino la Oficina Fiscal de jurisdicción para las actuaciones correspondientes.
