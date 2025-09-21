Tormenta con granizo afectó a San Carlos

Operativo vehicular por “El baile más grande del universo”
La Policía de San Luis dispuso cortes y desvíos en Potrero de los Funes para el show de La Mona Jiménez. El operativo será el sábado de 16:30 a 02:00.
Defensa Civil asiste a ocho familias tras una fuerte tormenta con granizo que dañó viviendas y colapsó acequias en La Consulta y otras zonas de San Carlos.Sociedad21/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Una fuerte tormenta con granizo pequeño pero muy abundante azotó este sábado por la noche el departamento de San Carlos, en el Valle de Uco (Provincia de Mendoza), provocando importantes daños y la asistencia de numerosas familias. Personal de Acción Social y Defensa Civil trabaja en distintas zonas para brindar ayuda a los damnificados.
Durante la noche y hasta las 4 de la madrugada se asistieron a 47 familias, mientras que en la mañana de este domingo se continúa ayudando a otras ocho. La localidad más afectada fue La Consulta, especialmente en las calles Los Indios, Gillardi y ahora Capiz. También se registraron granizadas en Chilecito, Paso de Las Carretas y Pareditas.
El temporal provocó el colapso de acequias, canales aluvionales y canales primarios, aunque no se reportaron inconvenientes en el suministro eléctrico. Dos viviendas sufrieron el derrumbe de techos: uno corresponde a un taller mecánico, cuyo techo cedió por el peso del granizo y cayó sobre dos vehículos, y el otro a una zapatería.
En el Centro de Salud de La Consulta también se acumuló una gran cantidad de granizo, lo que demandó la intervención de personal municipal para despejar los accesos. Las tareas de asistencia continúan mientras se evalúan los daños en todo el departamento, ubicado a unos 130 kilómetros de la ciudad de Mendoza.
