Orrego en el XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento

Cornejo entregó antenas satelitales Starlink a productores ganaderos
En el marco del Plan Conectar, 500 productores recibieron estas antenas con el objetivo de llevar conectividad en zonas ganaderas donde el servicio no llega.
El mandatario sanjuanino destacó la importancia de dejar atrás las divisiones y trabajar de manera conjunta para consolidar un proyecto de país.Política25/09/2025Periodistas CuyoNoticias
En el marco de un espacio de cooperación internacional de gran impacto político y económico para la región, el gobernador Marcelo Orrego disertó en Bariloche ante más de 300 referentes de distintas ciudades, representantes de entidades de crédito, organismos multilaterales, bancos y autoridades públicas de toda Iberoamérica. El evento fue el XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento.
El gobernador de San Juan, compartió panel con los gobernadores de Río Nego, Alberto Weretilneck; Jujuy, Carlos Sadir; La Pampa, Sergio Ziliotto; Misiones, Hugo Passalacqua; Salta, Gustavo Saenz; vicegobernadora de La Rioja, Teresita Leonor Madera. Este espacio fue moderado por el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.
Durante su intervención, el mandatario sanjuanino destacó la importancia de dejar atrás las divisiones y trabajar de manera conjunta para consolidar un proyecto de país. “El gran desafío es trabajar juntos, dejar atrás las peleas estériles y construir un país en el que valga la pena vivir, invertir y sentirnos parte de un mismo proyecto”, afirmó.
En ese sentido, recordó que la Agencia Garantía San Juan funciona desde 2018 y ya benefició a más de 600 empresas y emprendedores, movilizando unos 12.500 millones de pesos. Además, puntualizó que en 2024 se destinaron 40.000 millones de pesos en líneas de financiamiento locales, con tasas muy por debajo del BALAC, lo que permitió sostener la actividad económica y asistir a numerosas pymes, micro y pequeñas empresas.
Finalmente, subrayó que “tenemos que avanzar con hechos concretos que fortalezcan la economía y, al mismo tiempo, consolidar un ecosistema de colaboración que sostenga a las pymes en toda la cadena de valor”, concluyó.
El secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla informó que de las 1.131 pruebas realizadas, apenas cuatro dieron positivo por consumos ilegales .
Desde este lunes 22 de septiembre y hasta el viernes 26 inclusive, los postulantes podrán inscribirse. El destino de las asignaciones es el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas.
Un Fiat Idea despistó y volcó en la Autopista 55, frente a la Terminal de Tilisarao. Los dos ocupantes, oriundos de San Luis, resultaron ilesos.
El proyecto permite destinar vehículos abandonados o secuestrados a las fuerzas de seguridad, subastarlos o compactarlos para optimizar recursos.
La plataforma ofrece datos sobre los candidatos, sus partidos, alianzas y propuestas. La misma pretende brindar a los ciudadanos información clara para emitir su voto de manera consciente.
Nueva ordenanza exige que candidatos a intendente y concejales participen en debates públicos, con transmisión abierta y sanciones por ausencia.
El Gobierno de Mendoza lanza la licitación del Tren del Este, tendrá 33 km, 8 estaciones y más de 350.000 beneficiarios.
Ocurrió en la madrugada de este martes en La Chimbera, la madre está internada en Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga con diversas quemaduras.
La Subsecretaría de Cultura de Mendoza, en conjunto con Editorial Planeta, presenta esta propuesta que une a destacados autores argentinos con el patrimonio vitivinícola de la provincia.
Ficamen hizo la presentación regional del nuevo camión ante los principales empresarios del transporte de carga de Mendoza, un modelo que rompe con los moldes.
El Hospital Notti presentó la campaña Súperheroes, Peludos al rescate, una iniciativa que busca fomentar la vacunación en niños mediante la asistencia de perros entrenados.
Dos menores de 7 y 10 años fallecieron al ser atropellados por un colectivo en carril Lavalle, Las Heras, tras descender de otra unidad de la línea 600.