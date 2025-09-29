Iván Escudero ganador de la 8va del calendario

El segundo lugar fue para Matias Corvalán, del equipo Municipalidad de Guaymallen, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Lucas Zumer del equipo Municipalidad de Guaymallen.

La competencia se realizó en el departamento de Capital, sobre un circuito de 900 metros que se recorrieron durante 45 minutos y un sprint final. Resultados

Categoría Élite

1. Escudero, Iván (Municipalidad de Guaymallen)

2. Corvalan, Matías (Municipalidad de Guaymallen)

3. Zumer, Lucas (Municipalidad de Guaymallen)

4. Contreras, Bruno (Municipalidad de Godoy Cruz)

5. Stern, Matías

Categoría Damas

1. Bajouth, Florencia

"Felicitamos a todos los jóvenes ciclistas que participaron de esta fecha y agradecemos especialmente a la Municipalidad deCapital y a las familias presentes por acompañarnos un domingo más. Los esperamos el domingo 5 de octubre para una nueva jornada de ciclismo" .- expresó en un comunicado la Asocación Ciclista Mendocina.