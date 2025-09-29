Iván Escudero ganador de la 8va del calendario

Un empate que no le sirve a la Lepra mendocina
Independiente Rivadavia y Huracan de Parque Patricios gualaron 0-0 por la fecha 10 del Torneo Clausura y no pudieron arrimarse a la zona de playoffs.
Se disputó la 8° fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde el representante del equipo Municipalidad de Guaymallen, se consagró como ganador.Deportes29/09/2025Deportes CuyoNoticias
El segundo lugar fue para Matias Corvalán, del equipo Municipalidad de Guaymallen, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Lucas Zumer del equipo Municipalidad de Guaymallen.
La competencia se realizó en el departamento de Capital, sobre un circuito de 900 metros que se recorrieron durante 45 minutos y un sprint final. Resultados
1. Escudero, Iván (Municipalidad de Guaymallen)
2. Corvalan, Matías (Municipalidad de Guaymallen)
3. Zumer, Lucas (Municipalidad de Guaymallen)
4. Contreras, Bruno (Municipalidad de Godoy Cruz)
5. Stern, Matías
1. Bajouth, Florencia
"Felicitamos a todos los jóvenes ciclistas que participaron de esta fecha y agradecemos especialmente a la Municipalidad deCapital y a las familias presentes por acompañarnos un domingo más. Los esperamos el domingo 5 de octubre para una nueva jornada de ciclismo" .- expresó en un comunicado la Asocación Ciclista Mendocina.
En el final del partido, un grupo de hinchas rompieron la tela olímpica para agredir a sus jugadores. Hubo golpes de puño en un lamentable cierre.
Empató de visitante con Chacarita y si en la próxima le gana en Mendoza a Defensores de Belgrano jugará la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.
Los "Curas" hicieron historia al sumar su primer campeonato de la especialidad y tambien es el primer equipo mendocino en hacerse de la corona.
San Lorenzo de Almagro con muy poco se alzo con los tres puntos al derrotarlo 2 a 0, un gol en cada tiempo, al Tomba se lo noto errático en la cancha.
Llegó el momento de conocer al gran campeón del Torneo del Interior tras una magnifica temporada del rugby más federal del pais. El duelo en la Carrodilla.
Uno de los líderes del torneo Clausura de la Liga Mendocina decidió no participar del Regional que comienza en octubre, si lo haran Fadep y Argentino.
Jugarán doce selecciones, entre ellas las de Mendoza, Tunuyán y San Rafael. Se juega desde el 29 de setiembre al 5 de octubre. Este lunes cermonia inaugural.
Un camión Iveco desbarrancó en el km 1185 de la Ruta 7 por un desperfecto mecánico. El conductor resultó ileso y el tránsito fue interrumpido.
La promoción de hábitos saludables es fundamental para la salud cardiovascular. Hasta el 80 % de las muertes prematuras por estas patologías son prevenibles, y observan una disminución en el consumo de frutas y hortalizas.
Tras las fuertes ráfagas que azotaron la provincia, el servicio de luz se fue restableciendo y se asiste a los afectados especialmente por daños materiales en las viviendas
Orrego presentó en Buenos Aires, “San Juan, mi tierra querida” lema de la Fiesta Nacional del Sol donde tradición y futuro se abrazan trascendiendo fronteras
El intendente Diego Costarelli entregó más de 390 bicicletas y 40 tablets a abanderados y escoltas, reforzando su apuesta por la educación y la inclusión.