Argentino ganó y quedó solo en la punta

A Guaymallén el empató el CEC en Rodeo de la Cruz, fue 2 a 2 y uno de los goles del Italiano fue de Thiago Falchi (nieto de Lalo) en el día de su debut.

Liga Mendocina, Guaymallen, Tiago Falchi
Deportivo GuaymallénThiago Falchi

Liga Mendocina de Futbol 
Resultados Fecha 12 Clausura

AMUF 5 (Facundo Vilchez 2, Rodriguez 2, Franco Vllchez)
Lavalle 3 (Moyano 3)

Universitario 1 (Dominguez)
Fray Luis Beltrán 0

Gutierrez 2 (Olivares, Tingurí)
Rivadavia 1 (Garro)

Luzuriaga 1 (Contreras)
Andes Talleres 3 (Alderete, Graciani, Reveco)

Eva Perón 1 (Aguilera)
Gimnasia 1 (Diaz)

San Martín 1 (Agüero)
Huracan 2 (Rossi, Pormazán)

Guaymallén 2 (Thiago Falchi, Montiveros e/c)
CEC 2 (Avila, Riveros)

Fadep 1 (Dellarrolle)
Independiente 0

Argentino 2 (Cuvertino, Castañares)
Palmira 1 (Tagua)

Murialdo 1 (Romero)
Luján 2 (De Ipola, Kohon)

Maiipú 0 
Godoy Cruz 0

Algarrobal PP- Chacras GP

Liga Mendocina, Guaymallen- CEC

Posiciones

Argentino 35, Guaymallen 33, Fadep 32, Luján 31, Huracán 26, Talleres 25, Beltrán 24, Godoy Cruz 22, Chacras, Gimnasia y Gutierrez 20, Murialdo y San Martin 19, Rivadavia 17, Maipú y AMUF 16, Rodeo del Medio y UNCuyo 13, Universitario 12, Lavalle 11, Palmira y CEC 9, Independiente 7, Luzuriaga 6.

Liga Mendocina, CEC, MurialdoCon Huracán - Argentino se completa la 10ma fecha

Liga Mendocina, Universitario

Próxima fecha

Deportivo Maipú - Fundación Amigos/ Godoy Cruz - Leonardo Murialdo/ Luján- Argentino/ Palmira- Fadep/ Independiente - Guaymallén/ CEC - San Martín/ Huracán Las Heras - Leonardo Murialdo/ UNCuyo- Eva Perón/ Gimnasia y Esgrima- Luzuriaga/ Centro Deportivo Rivadavia- Universitario/ Fray Luis Beltrán - Cicles Club Lavalle/ Andes Talleres ganará puntos frente a Algarrobal. 

