Argentino ganó y quedó solo en la punta

Iván Escudero ganador de la 8va del calendario
Se disputó la 8° fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde el representante del equipo Municipalidad de Guaymallen, se consagró como ganador.
A Guaymallén el empató el CEC en Rodeo de la Cruz, fue 2 a 2 y uno de los goles del Italiano fue de Thiago Falchi (nieto de Lalo) en el día de su debut.Deportes30/09/2025Deportes CuyoNoticias
AMUF 5 (Facundo Vilchez 2, Rodriguez 2, Franco Vllchez)
Lavalle 3 (Moyano 3)
Universitario 1 (Dominguez)
Fray Luis Beltrán 0
Gutierrez 2 (Olivares, Tingurí)
Rivadavia 1 (Garro)
Luzuriaga 1 (Contreras)
Andes Talleres 3 (Alderete, Graciani, Reveco)
Eva Perón 1 (Aguilera)
Gimnasia 1 (Diaz)
San Martín 1 (Agüero)
Huracan 2 (Rossi, Pormazán)
Guaymallén 2 (Thiago Falchi, Montiveros e/c)
CEC 2 (Avila, Riveros)
Fadep 1 (Dellarrolle)
Independiente 0
Argentino 2 (Cuvertino, Castañares)
Palmira 1 (Tagua)
Murialdo 1 (Romero)
Luján 2 (De Ipola, Kohon)
Maiipú 0
Godoy Cruz 0
Algarrobal PP- Chacras GP
Argentino 35, Guaymallen 33, Fadep 32, Luján 31, Huracán 26, Talleres 25, Beltrán 24, Godoy Cruz 22, Chacras, Gimnasia y Gutierrez 20, Murialdo y San Martin 19, Rivadavia 17, Maipú y AMUF 16, Rodeo del Medio y UNCuyo 13, Universitario 12, Lavalle 11, Palmira y CEC 9, Independiente 7, Luzuriaga 6.
Deportivo Maipú - Fundación Amigos/ Godoy Cruz - Leonardo Murialdo/ Luján- Argentino/ Palmira- Fadep/ Independiente - Guaymallén/ CEC - San Martín/ Huracán Las Heras - Leonardo Murialdo/ UNCuyo- Eva Perón/ Gimnasia y Esgrima- Luzuriaga/ Centro Deportivo Rivadavia- Universitario/ Fray Luis Beltrán - Cicles Club Lavalle/ Andes Talleres ganará puntos frente a Algarrobal.
Independiente Rivadavia y Huracan de Parque Patricios gualaron 0-0 por la fecha 10 del Torneo Clausura y no pudieron arrimarse a la zona de playoffs.
En el final del partido, un grupo de hinchas rompieron la tela olímpica para agredir a sus jugadores. Hubo golpes de puño en un lamentable cierre.
Empató de visitante con Chacarita y si en la próxima le gana en Mendoza a Defensores de Belgrano jugará la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.
Los "Curas" hicieron historia al sumar su primer campeonato de la especialidad y tambien es el primer equipo mendocino en hacerse de la corona.
San Lorenzo de Almagro con muy poco se alzo con los tres puntos al derrotarlo 2 a 0, un gol en cada tiempo, al Tomba se lo noto errático en la cancha.
Llegó el momento de conocer al gran campeón del Torneo del Interior tras una magnifica temporada del rugby más federal del pais. El duelo en la Carrodilla.
Uno de los líderes del torneo Clausura de la Liga Mendocina decidió no participar del Regional que comienza en octubre, si lo haran Fadep y Argentino.
Quince proyectos recibirán capacitación y mentorías gratuitas para validar su viabilidad comercial y fortalecer el ecosistema emprendedor sanjuanino.
El intendente Diego Costarelli entregó más de 390 bicicletas y 40 tablets a abanderados y escoltas, reforzando su apuesta por la educación y la inclusión.
La Policía de San Luis secuestró más de 61 kilos de marihuana valuados en 640 millones de pesos. Seis detenidos en uno de los operativos más grandes del año.
Gendarmería incautó ropa, bazar y repuestos sin aval aduanero en controles sobre la Ruta 7. El avalúo total de la mercadería supera los 90 millones de pesos.