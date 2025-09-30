Argentino ganó y quedó solo en la punta

Liga Mendocina de Futbol

Resultados Fecha 12 Clausura

AMUF 5 (Facundo Vilchez 2, Rodriguez 2, Franco Vllchez)

Lavalle 3 (Moyano 3)

Universitario 1 (Dominguez)

Fray Luis Beltrán 0

Gutierrez 2 (Olivares, Tingurí)

Rivadavia 1 (Garro)

Luzuriaga 1 (Contreras)

Andes Talleres 3 (Alderete, Graciani, Reveco)

Eva Perón 1 (Aguilera)

Gimnasia 1 (Diaz)

San Martín 1 (Agüero)

Huracan 2 (Rossi, Pormazán)

Guaymallén 2 (Thiago Falchi, Montiveros e/c)

CEC 2 (Avila, Riveros)

Fadep 1 (Dellarrolle)

Independiente 0

Argentino 2 (Cuvertino, Castañares)

Palmira 1 (Tagua)

Murialdo 1 (Romero)

Luján 2 (De Ipola, Kohon)

Maiipú 0

Godoy Cruz 0

Algarrobal PP- Chacras GP

Posiciones

Argentino 35, Guaymallen 33, Fadep 32, Luján 31, Huracán 26, Talleres 25, Beltrán 24, Godoy Cruz 22, Chacras, Gimnasia y Gutierrez 20, Murialdo y San Martin 19, Rivadavia 17, Maipú y AMUF 16, Rodeo del Medio y UNCuyo 13, Universitario 12, Lavalle 11, Palmira y CEC 9, Independiente 7, Luzuriaga 6.







Próxima fecha

Deportivo Maipú - Fundación Amigos/ Godoy Cruz - Leonardo Murialdo/ Luján- Argentino/ Palmira- Fadep/ Independiente - Guaymallén/ CEC - San Martín/ Huracán Las Heras - Leonardo Murialdo/ UNCuyo- Eva Perón/ Gimnasia y Esgrima- Luzuriaga/ Centro Deportivo Rivadavia- Universitario/ Fray Luis Beltrán - Cicles Club Lavalle/ Andes Talleres ganará puntos frente a Algarrobal.