Con Huracán - Argentino se completa la 10ma fecha

El Mundial de Clubes de hockey sobre patines es en San Juan
El Aldo Cantoni recibirá del 1 al 5 de octubre 2025 a los ocho mejores equipos de hockey sobre patines del mundo en un torneo oficial de World Skate.
Anote otro que se baja del campeonato de la Liga: Algarrobal, hasta el final del Clausura sumarán puntos todos los que debian enfrentar al Ladrillero.Deportes15/09/2025Deportes CuyoNoticias
Liga Mendocina de Futbol
10ma fecha Torneo Clausura
Chacras 4 (Reinoso, Ferrari, Lauría, Molina)
Rodeo 2 (Pizarro, Galdame)
CEC 1 (Avila)
Murialdo 1 (Valeri)
Gimnasia 0
Guaymallén 1 (Rodriguez)
Universitario 0
Gutierrez 2 (Contreras, Delgado)
Luján 4 (Mazzolo 2, Zapata, Swanson)
AMUF 0
Palmira 2 (Navarrete, Tagua)
Godoy Cruz 3 (Flores 2, Rodriguez)
Independiente 0
Maipú 4 (Saucedo, Leiva, Sánchez, Castro)
UNCuyo 0
Fadep 4 (Satti, Navarro, Gómez, Sanchez)
Talleres 2 (Allende, Reveco)
San Martín 1 (Benedetti)
Rivadavia 1 (Palleres)
Eva Peron 0
Huracán-Argentino
(juegan este martes)
Lavalle-Algarrobal
(no se disputó)
Guaymallén 26, Fadep 25, Argentino 23, Luján y Huracán 22, Godoy Cruz y Beltran 18, Eva Perón 17, Andes Talleres 16, San Martín y Gimnasia 15, Gutierrez 14, Rodeo del Medio y Murialdo 13, Maipú 12, Chacras y Rivadavia 11, UNCuyo y AMUF 10, Palmira y Universitario 9, Lavalle 8, Independiente Rivadavia 7, Luzuriaga 6, Algarrobal 4.
Asociación Mutual Universo Futbol - Universitario
Gutierrez Sport Club - Cicles Club Lavalle
Deportivo Algarrobal - Fray Luis Belltrán
Deportivo Luzuriaga - Centro Deportivo Rivadavia
Eva Perón - Academia Chacras de Coria
Rodeo del Medio - Andes Talleres Sport Club
Atlético San Martín - Gimnasia y Esgrima
Deportivo Guaymallén - Universidad Nacional de Cuyo
Fundación Amigos por el deporte - Huracán Las Heras
Atlético Argentino - Club Empleados de Comercio
Leonardo Murialdo - Independiente Rivadavia
Deportivo Maipú - Atlético Palmira
Godoy Cruz Antonio Tomba - Luján Sport Club
Fotos gentileza: @phkily_lrr
El Lobo mendocino cayó en Carlos Casares ante Agropecuario 2 a 0, lo alcanzó Estudiantes de Rio Cuarto que quedó por primero por diferencia de gol.
La propuesta del Municipio de Godoy Cruz es fortalecer el vínculo con la comunidad y establecer un lugar para manifestar inquietudes y proponer ideas.
La Federación Ciclista Sanjuanina realizó el anuncio, el campeonato iniciará el domingo 02 de noviembre con el Circuito Albardón y la Vuelta el 23 de enero.
Se disputó el 6° capítulo fecha del campeonato de pista y critérium, donde el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador.
Fue un cero a cero que castigó su falta de profundidad, el lado positivo es que sigue en zona de clasificación y lo negativo es que se acercan perseguidores.
Empató sin goles con Barracas Central, en la próxima fecha volverá a jugar en el Feliciano Gambarte, esta vez frente a Instituto, dirigido por el Gato Oldrá.
Un joven de 20 años sufrió múltiples fracturas al impactar su moto contra una camioneta Toyota Hilux en avenida Libertador y Las Palmas, en San Juan.
La Capital Internacional del Vino participó activamente en el evento que reunió a referentes del sector turístico de Cuyo en La Punta provincia de San Luis
