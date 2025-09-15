Con Huracán - Argentino se completa la 10ma fecha

Paso Cristo Redentor Habilitado

Liga Mendocina, 10ma fecha
Liga Mendocina10ma fecha

Liga Mendocina de Futbol 
10ma fecha Torneo Clausura 

Chacras 4 (Reinoso, Ferrari, Lauría, Molina)
Rodeo 2 (Pizarro, Galdame)

CEC 1 (Avila) 
Murialdo 1 (Valeri) 

Gimnasia 0
Guaymallén 1 (Rodriguez) 

Universitario 0
Gutierrez 2 (Contreras, Delgado)

Luján 4 (Mazzolo 2, Zapata, Swanson)
AMUF 0

Palmira 2 (Navarrete, Tagua)
Godoy Cruz 3 (Flores 2, Rodriguez) 

Independiente 0
Maipú 4 (Saucedo, Leiva, Sánchez, Castro)

UNCuyo 0
Fadep 4 (Satti, Navarro, Gómez, Sanchez)

Talleres 2 (Allende, Reveco)
San Martín 1 (Benedetti)

Rivadavia 1 (Palleres)
Eva Peron 0

Huracán-Argentino
(juegan este martes)

Lavalle-Algarrobal
(no se disputó)

Liga Mendocina, Gimnasia, Guaymallén

Posiciones

Guaymallén 26, Fadep 25, Argentino 23, Luján y Huracán 22, Godoy Cruz y Beltran 18, Eva Perón 17, Andes Talleres 16, San Martín y Gimnasia 15, Gutierrez 14, Rodeo del Medio y Murialdo 13, Maipú 12, Chacras y Rivadavia 11, UNCuyo y AMUF 10, Palmira y Universitario 9, Lavalle 8, Independiente Rivadavia 7, Luzuriaga 6, Algarrobal 4. 

Liga Mendocina, Deportivo Guaymallén, Centro Deportivo RivadaviaNo pudo ganar ninguno de los de arriba en Liga Mendocina

Próxima fecha 

Asociación Mutual Universo Futbol - Universitario 
Gutierrez Sport Club - Cicles Club Lavalle 
Deportivo Algarrobal - Fray Luis Belltrán 
Deportivo Luzuriaga - Centro Deportivo Rivadavia 
Eva Perón - Academia Chacras de Coria 
Rodeo del Medio - Andes Talleres Sport Club 
Atlético San Martín - Gimnasia y Esgrima 
Deportivo Guaymallén - Universidad Nacional de Cuyo 
Fundación Amigos por el deporte - Huracán Las Heras 
Atlético Argentino - Club Empleados de Comercio 
Leonardo Murialdo - Independiente Rivadavia 
Deportivo Maipú - Atlético Palmira 
Godoy Cruz Antonio Tomba - Luján Sport Club 

Fotos gentileza: @phkily_lrr

