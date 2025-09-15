Con Huracán - Argentino se completa la 10ma fecha

Liga Mendocina de Futbol

10ma fecha Torneo Clausura

Chacras 4 (Reinoso, Ferrari, Lauría, Molina)

Rodeo 2 (Pizarro, Galdame)

CEC 1 (Avila)

Murialdo 1 (Valeri)

Gimnasia 0

Guaymallén 1 (Rodriguez)

Universitario 0

Gutierrez 2 (Contreras, Delgado)

Luján 4 (Mazzolo 2, Zapata, Swanson)

AMUF 0

Palmira 2 (Navarrete, Tagua)

Godoy Cruz 3 (Flores 2, Rodriguez)

Independiente 0

Maipú 4 (Saucedo, Leiva, Sánchez, Castro)

UNCuyo 0

Fadep 4 (Satti, Navarro, Gómez, Sanchez)

Talleres 2 (Allende, Reveco)

San Martín 1 (Benedetti)

Rivadavia 1 (Palleres)

Eva Peron 0

Huracán-Argentino

(juegan este martes)

Lavalle-Algarrobal

(no se disputó)

Posiciones

Guaymallén 26, Fadep 25, Argentino 23, Luján y Huracán 22, Godoy Cruz y Beltran 18, Eva Perón 17, Andes Talleres 16, San Martín y Gimnasia 15, Gutierrez 14, Rodeo del Medio y Murialdo 13, Maipú 12, Chacras y Rivadavia 11, UNCuyo y AMUF 10, Palmira y Universitario 9, Lavalle 8, Independiente Rivadavia 7, Luzuriaga 6, Algarrobal 4.

Próxima fecha

Asociación Mutual Universo Futbol - Universitario

Gutierrez Sport Club - Cicles Club Lavalle

Deportivo Algarrobal - Fray Luis Belltrán

Deportivo Luzuriaga - Centro Deportivo Rivadavia

Eva Perón - Academia Chacras de Coria

Rodeo del Medio - Andes Talleres Sport Club

Atlético San Martín - Gimnasia y Esgrima

Deportivo Guaymallén - Universidad Nacional de Cuyo

Fundación Amigos por el deporte - Huracán Las Heras

Atlético Argentino - Club Empleados de Comercio

Leonardo Murialdo - Independiente Rivadavia

Deportivo Maipú - Atlético Palmira

Godoy Cruz Antonio Tomba - Luján Sport Club

Fotos gentileza: @phkily_lrr