Barcelona quiere repetir en San Juan su título de campeón

El Barcelona F.C. de hockey sobre patines ya pisa suelo sanjuanino para disputar el Mundial de Clubes – San Juan 2025, certamen que reemplaza a la tradicional Copa Intercontinental y que reunirá a los mejores equipos del planeta. Con la vitrina cargada de títulos y la chapa de último campeón internacional, el conjunto catalán aparece como uno de los grandes candidatos.

La expectativa en el equipo es enorme y así lo reflejó su arquero, Sergio Fernández, quien no ocultó la ilusión:

“Bien, muy contentos de poder volver a San Juan, a un estadio mítico como el Aldo Cantoni, en una de las cunas del hockey. Intentaremos conseguir este título del Mundial de Clubes que nos hace muchísima ilusión y al cual estamos enfocados desde el principio de pretemporada y con ganas de poder ofrecer un espectáculo digno para los aficionados y podernos llevar el título que es lo que queremos”, afirmó.

El camino del Barcelona en el Grupo A no será sencillo: compartirá zona con Sporting Lisboa (Portugal), Andes Talleres (Mendoza, Argentina) y Olimpia Patín Club (San Juan). Cada partido promete intensidad y un marco de público inmejorable en el Cantoni, considerado un templo para el hockey sobre patines mundial.

Fixture del Barcelona en fase de grupos

Miércoles 1 de octubre – 16:30 hs: Andes Talleres (Mendoza) vs FC Barcelona

Jueves 2 de octubre – 21:30 hs: FC Barcelona vs Olimpia (San Juan)

Viernes 3 de octubre – 19:00 hs: Sporting Lisboa (Portugal) vs FC Barcelona

Con un plantel experimentado y la ambición intacta, el Barcelona apunta a volver a lo más alto del hockey mundial. En San Juan, donde la pasión por este deporte se vive con fervor, la ilusión culé se mezcla con la expectativa de los hinchas locales, que esperan ver un espectáculo inolvidable en cada jornada del Mundial.