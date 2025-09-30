Barcelona quiere repetir en San Juan su título de campeón

Argentino ganó y quedó solo en la punta
A Guaymallén el empató el CEC en Rodeo de la Cruz, fue 2 a 2 y uno de los goles del Italiano fue de Thiago Falchi (nieto de Lalo) en el día de su debut.
El conjunto catalán, vigente campeón de la Copa Intercontinental 2024, buscará hacer historia en el Aldo Cantoni y conquistar el Mundial de clubes.Deportes30/09/2025Deportes CuyoNoticias
El Barcelona F.C. de hockey sobre patines ya pisa suelo sanjuanino para disputar el Mundial de Clubes – San Juan 2025, certamen que reemplaza a la tradicional Copa Intercontinental y que reunirá a los mejores equipos del planeta. Con la vitrina cargada de títulos y la chapa de último campeón internacional, el conjunto catalán aparece como uno de los grandes candidatos.
La expectativa en el equipo es enorme y así lo reflejó su arquero, Sergio Fernández, quien no ocultó la ilusión:
“Bien, muy contentos de poder volver a San Juan, a un estadio mítico como el Aldo Cantoni, en una de las cunas del hockey. Intentaremos conseguir este título del Mundial de Clubes que nos hace muchísima ilusión y al cual estamos enfocados desde el principio de pretemporada y con ganas de poder ofrecer un espectáculo digno para los aficionados y podernos llevar el título que es lo que queremos”, afirmó.
El camino del Barcelona en el Grupo A no será sencillo: compartirá zona con Sporting Lisboa (Portugal), Andes Talleres (Mendoza, Argentina) y Olimpia Patín Club (San Juan). Cada partido promete intensidad y un marco de público inmejorable en el Cantoni, considerado un templo para el hockey sobre patines mundial.
Miércoles 1 de octubre – 16:30 hs: Andes Talleres (Mendoza) vs FC Barcelona
Jueves 2 de octubre – 21:30 hs: FC Barcelona vs Olimpia (San Juan)
Viernes 3 de octubre – 19:00 hs: Sporting Lisboa (Portugal) vs FC Barcelona
Con un plantel experimentado y la ambición intacta, el Barcelona apunta a volver a lo más alto del hockey mundial. En San Juan, donde la pasión por este deporte se vive con fervor, la ilusión culé se mezcla con la expectativa de los hinchas locales, que esperan ver un espectáculo inolvidable en cada jornada del Mundial.
Se disputó la 8° fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde el representante del equipo Municipalidad de Guaymallen, se consagró como ganador.
Independiente Rivadavia y Huracan de Parque Patricios gualaron 0-0 por la fecha 10 del Torneo Clausura y no pudieron arrimarse a la zona de playoffs.
En el final del partido, un grupo de hinchas rompieron la tela olímpica para agredir a sus jugadores. Hubo golpes de puño en un lamentable cierre.
Empató de visitante con Chacarita y si en la próxima le gana en Mendoza a Defensores de Belgrano jugará la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.
Los "Curas" hicieron historia al sumar su primer campeonato de la especialidad y tambien es el primer equipo mendocino en hacerse de la corona.
San Lorenzo de Almagro con muy poco se alzo con los tres puntos al derrotarlo 2 a 0, un gol en cada tiempo, al Tomba se lo noto errático en la cancha.
Llegó el momento de conocer al gran campeón del Torneo del Interior tras una magnifica temporada del rugby más federal del pais. El duelo en la Carrodilla.
Gendarmería incautó ropa, bazar y repuestos sin aval aduanero en controles sobre la Ruta 7. El avalúo total de la mercadería supera los 90 millones de pesos.
Se disputó la 8° fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde el representante del equipo Municipalidad de Guaymallen, se consagró como ganador.
La Universidad de Congreso abre las inscripciones para una capacitación en Inteligencia Artificial orientada a integrar la IA en la elaboración y evaluación de proyectos de investigación.
Se trata de un producto que potencia la producción agrícola, filtrando el sol para mejorar la calidad y rendimiento de los cultivos. Ya se exporta a Colombia, Perú, Chile y México.