Nacional Senior Grado 1 de tenis en San Juan

Del parquet al corazón, San Juan abre el telón del Mundial de Hockey
El mítico estadio Aldo Cantoni abre sus puertas a los mejores clubes del mundo, una cita que combina historia, adrenalina y orgullo de una provincia que respira deporte
Del 1 al 5 de octubre, la provincia de San Juan recibirá un Torneo Senior Grado 1 que reunirá a más de 170 jugadores de distintos puntos del país.Deportes01/10/2025Deportes CuyoNoticias
El certamen tendrá como escenarios principales al Club Hispano y al San Juan Lawn Tenis Club, con un total de 10 a 11 canchas disponibles para el desarrollo de la competencia.
El torneo se disputará tanto en rama masculina como femenina, en las modalidades singles y dobles. Habrá categorías por edad que irán desde los +19 hasta los +80 años, garantizando una amplia participación de jugadores y jugadoras.
La importancia del torneo dentro del calendario senior atraerá a deportistas de distintos rincones del país. Habrán jugadores/as de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero, Rosario, Tucumán y, por supuesto, San Juan, con aproximadamente 30 representantes locales.
Entre los protagonistas se destaca el sanjuanino Juan Fernández, referente de la categoría +50. Actualmente segundo en el ranking nacional y recientemente representó a la Argentina en el Mundial Senior disputado en Lisboa, Portugal.
La organización confirmó que la entrada será libre y gratuita, invitando a todo el público sanjuanino a disfrutar de un evento de gran nivel y acompañar a los deportistas locales.
