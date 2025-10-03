Choque y vuelco de camiones cortó la Ruta 7

Un fuerte accidente ocurrió en la noche de este jueves sobre la Ruta Nacional N° 7, a la altura de Uspallata, a unos tres kilómetros de la Aduana. Dos camiones de carga protagonizaron una colisión que dejó como consecuencia el vuelco de uno de los rodados y el corte total del Corredor Internacional.

Según informaron fuentes oficiales, un camión impactó en el costado de otro, lo que provocó el vuelco inmediato del segundo vehículo sobre la calzada. Ambos conductores fueron asistidos en el lugar por personal médico y trasladados en ambulancia, aunque se encuentran en buen estado de salud.

El siniestro obligó a interrumpir completamente el tránsito para todo tipo de vehículos, generando importantes demoras. Desde el Área de Control Integrado (ACI) se coordinaron las salidas de camiones y autos particulares, mientras que en Alta Montaña se organizaron los anillos de seguridad.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional y peritos de GUM, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes por disposición judicial. Una vez finalizadas las pericias, Vialidad Nacional inició las tareas con maquinaria pesada para remover los camiones y liberar la calzada.

Se solicita a los conductores precaución y respetar las indicaciones de las autoridades, ya que el tránsito podría permanecer interrumpido por varias horas hasta la normalización total de la circulación en el corredor internacional.