Más de 200 nuevos directivos docentes en San Luis

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, encabezó este sábado la entrega de 209 decretos de designación a docentes que obtuvieron cargos directivos tras aprobar el Concurso de Antecedentes, Méritos y Oposición.

El acto se realizó en el salón Malvinas Argentinas y marcó un hecho histórico: hacía diez años que la provincia no realizaba un concurso de este tipo, el último también durante la gestión de Poggi.

“Este concurso forma parte de la decisión de poner a la educación en el centro de nuestras acciones de gobierno”, expresó el mandatario, quien felicitó a los flamantes directivos y destacó el esfuerzo de todos los participantes.



Una formación con alto nivel académico

Los aspirantes atravesaron un proceso riguroso que incluyó instancias de capacitación, la presentación y defensa de proyectos de gestión y evaluaciones finales. La formación contó con la participación de expositores nacionales e internacionales, con el objetivo de fortalecer el liderazgo educativo en las escuelas de San Luis.

Durante el acto también se reconoció a los 21 jurados —13 de Oposición y 8 de Apelación— que garantizaron la transparencia y equidad del proceso, así como al rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), Marcelo Sosa, por el apoyo técnico brindado desde la casa de estudios.

Voces de las nuevas autoridades

Mariela Jara, flamante directora de la Escuela N°27 Saturnino González Camarero, celebró el logro:

“Fue un momento muy esperado, de mucha preparación y compromiso. Este tipo de concursos nos fortalecen y nos preparan mejor para nuestros alumnos.”

Sandra Basconcello, nueva vicedirectora de la Escuela N°12 Tomasa Garraza de Quiroga, agregó:

“Nos brinda herramientas fundamentales para ejercer el liderazgo con más seguridad y sentido social.”

Por su parte, Melisa Calderón, regente del Colegio N°40 Héroes de Malvinas, valoró la experiencia:

“Fue un año largo y exigente, pero muy gratificante. Aprendimos muchísimo y todo lo que vimos lo podemos aplicar en nuestras instituciones.”



Compromiso con la educación pública

Los nuevos directivos asumirán sus funciones entre octubre y noviembre, cuando el Ministerio de Educación concrete las tomas de posesión en cada escuela.

Cada designación representa no solo un logro profesional, sino también una apuesta al fortalecimiento de la educación pública, inclusiva y de calidad, un eje central de la gestión provincial.