Alegría: entregan viviendas antes de Navidad

Fuertes vientos en San Luis: ráfagas de 90 km/h
El Amago registró las ráfagas más intensas del día, con 90 km/h. El alerta meteorológico sigue vigente para toda la provincia de San Luis.
El gobernador Claudio Poggi confirmó que 360 familias recibirán sus casas los días 1° de noviembre, 1° y 20 de diciembre 2025 en Villa Mercedes.Sociedad05/10/2025Periodistas CuyoNoticias
La emoción y la expectativa se mezclaron con el viento y la tierra este sábado en Villa Mercedes, donde el gobernador Claudio Poggi anunció oficialmente las fechas de entrega de viviendas de los programas ‘Progreso’ y ‘Sueños’.
Las familias adjudicatarias ya tienen marcado el calendario:
Primera entrega: sábado 1° de noviembre, a las 8:30 hs.
Se entregarán las viviendas de las manzanas 6964, 6965, 6966, 6969, 6986 y 6985.
Segunda entrega: domingo 1° de diciembre, a las 17:30 hs., coincidiendo con el aniversario de Villa Mercedes.
Será el turno de las manzanas 6973, 6974, 6967, 6968, 6961, 6962, 6960 y 6959.
Tercera entrega: sábado 20 de diciembre, a las 8:30 hs.
Recibirán sus llaves los adjudicatarios de las manzanas 6957, 6958, 6956, 6954 y 6953, completando el total de 360 viviendas.
“Vénganse con el camión de mudanza, porque ese mismo día entran directamente a su casa”, anunció Poggi entre aplausos, acompañado por el secretario de Política Habitacional, Hugo Rossi, y la directora de Obras de Arquitectura y Viviendas, Marina Ortiz.
El gobernador destacó que “el 100% de las casas se entregará antes de Navidad”, reafirmando la decisión de adelantar los plazos para que las familias puedan dejar de pagar alquiler antes de fin de año.
A pesar del clima adverso, con ráfagas de viento que levantaban polvo, las familias no se movieron del lugar. Cada una buscaba con la mirada su manzana, sus futuras paredes y el sitio donde pronto levantarán su primer arbolito navideño bajo un techo propio.
La entrega representa también una reparación simbólica: tras una gestión anterior que no había cumplido con las promesas, el actual gobierno provincial restituye la confianza y el derecho a la vivienda digna.
Así, entre abrazos, emoción y esperanza, el nuevo barrio de Villa Mercedes deja de ser un proyecto en papel para convertirse en un hogar vivo, con luces encendidas, risas en los patios y sueños cumplidos antes de fin de año.
