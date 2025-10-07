La Fiesta de la Cerveza lanza concurso público para diseñar un afiche

Del 6 y hasta el 20 de octubre, las personas interesadas en participar podrán mandar sus diseños a [email protected]. Es importante destacar que las piezas deberán enviarse en PNG y en archivo editable, y podrá participar cualquier persona mayor de 18 años de Mendoza. El diseño ganador será elegido por un jurado especializado y el premio será de $ 1.000.000.

Godoy Cruz da un nuevo paso en la consolidación de su emblemática Fiesta Provincial de la Cerveza. En esta oportunidad, lanzando un nuevo concurso público de diseño.

Es importante resaltar que la iniciativa apunta a crear un Sistema de Identidad Visual. De esta manera, se intenta capturar y proyectar el espíritu, los valores culturales y la diversidad artística de esta celebración.



Convocatoria abierta a toda la comunidad creativa mendocina

La convocatoria estará dirigida a mayores de 18 años residentes en Mendoza, ya sea de forma individual o en grupo. Asimismo, el diseño deberá ser inédito y representar de forma atractiva, coherente y profesional la identidad de la Fiesta.

Cabe destacar que el concurso contará con un jurado interdisciplinario. El mismo estará compuesto por referentes del sector del diseño, instituciones educativas y organismos gubernamentales. Así, serán ellos quienes tendrán la tarea de seleccionar la propuesta ganadora.

Una fiesta que es símbolo de Mendoza

La Fiesta Provincial de la Cerveza fue reconocida por la Ley N° 8575. Por este medio se designa a Godoy Cruz como su sede permanente. Desde entonces, se ha convertido en el festival musical más grande del oeste argentino. Cada año suma más fanáticos y turistas, convocando a miles de personas cada año.

Durante sus ediciones, el evento ha contado con la participación de destacadas bandas nacionales y locales. Además, ofrece una variada propuesta gastronómica con foodtrucks, cervecerías artesanales y emprendedores de la economía social. La celebración combina cultura, turismo, economía y encuentro ciudadano.

Con esta convocatoria pública, el Municipio busca seguir creciendo de la mano del talento mendocino. De esta manera, se promueve la participación ciudadana y se fortalece el vínculo entre cultura y diseño.