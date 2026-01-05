Mendoza iluminó Plaza Independencia por Venezuela

La Ciudad de Mendoza iluminó la fuente de la Plaza Independencia con los colores de la bandera de Venezuela como señal de acompañamiento a la comunidad venezolana que reside en la capital. La acción se realizó tras los acontecimientos ocurridos el fin de semana en ese país y tuvo un marcado carácter simbólico.

Una intervención urbana con fuerte carga simbólica

La actividad se desarrolló en el corazón de la Ciudad de Mendoza, uno de sus espacios públicos más representativos y de mayor circulación. La iluminación especial de la fuente principal transformó el paisaje nocturno de la Plaza Independencia y llamó la atención de vecinos y visitantes que se acercaron al lugar. Los colores amarillo, azul y rojo se reflejaron en el agua como una señal clara de reconocimiento y acompañamiento institucional.



La intervención fue pensada como un gesto urbano sencillo, pero cargado de significado, orientado a visibilizar la presencia de la comunidad venezolana y expresar cercanía en un contexto sensible. Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió cuando sonaron las estrofas del Himno Nacional de Venezuela. La música se escuchó en todo el predio y generó un clima de respeto y recogimiento entre quienes se encontraban presentes. Para muchos, fue una instancia de conexión con su identidad y con sus raíces.



La propuesta no incluyó discursos extensos ni actos formales, sino una puesta breve y directa, acorde al carácter simbólico de la iniciativa. Desde el Municipio señalaron que la elección de la Plaza Independencia respondió a su valor como espacio de encuentro, convivencia y expresión ciudadana. La intervención se realizó de manera ordenada, sin afectar la circulación habitual ni el uso del espacio por parte del público. Personal municipal acompañó el desarrollo de la actividad, garantizando el normal funcionamiento del lugar.



La presencia de familias, ciudadanos venezolanos y mendocinos de distintas edades dio marco a una escena de convivencia tranquila. La iluminación se mantuvo durante un lapso determinado, permitiendo que quienes transitaban por el centro pudieran observarla y comprender su significado. La acción se inscribió dentro de una serie de gestos institucionales que buscan reforzar valores de integración, diversidad cultural y respeto mutuo.



En ese sentido, la Ciudad de Mendoza reafirmó su perfil como espacio de acogida para comunidades de distintos orígenes que han elegido la capital como lugar de residencia.

Mensajes, participación y alcance comunitario

En el marco de la intervención, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, expresó un mensaje breve desde la Plaza Independencia. “Democracia, paz y libertad. Desde la Plaza Independencia, corazón de nuestra ciudad, Ciudad de la Convivencia, acompañamos a la comunidad venezolana en este momento clave de su historia”, señaló.

Sus palabras sintetizaron el sentido institucional de la acción, sin extenderse en definiciones políticas, y pusieron el foco en los valores que la Ciudad busca promover. La actividad también contó con la participación de integrantes de la comunidad venezolana que residen en Mendoza. Uno de ellos, José Alexander Pérez, tomó la palabra para agradecer el gesto. Destacó el acompañamiento recibido y valoró la posibilidad de compartir ese momento con ciudadanos argentinos.

Sus expresiones reflejaron el impacto emocional que tuvo la intervención para quienes se encontraban lejos de su país de origen. Pérez agradeció especialmente la iluminación de la fuente con los colores venezolanos y la entonación del himno, a los que definió como un reconocimiento significativo. Además, remarcó el apoyo recibido por parte de la sociedad mendocina desde su llegada a la provincia. La actividad se desarrolló de forma pacífica y ordenada, sin consignas ni manifestaciones adicionales.

El objetivo fue claro y puntual: expresar cercanía y acompañamiento a una comunidad específica en un momento relevante. Desde el Municipio indicaron que este tipo de acciones buscan fortalecer los lazos entre vecinos, promover el respeto por la diversidad y consolidar la convivencia en el espacio público.

La iluminación de la Plaza Independencia se presentó como un recurso simbólico para transmitir un mensaje claro, accesible y comprensible para un público amplio. La iniciativa no tuvo fines partidarios ni comerciales y se enmarcó en una política de integración cultural. Con este gesto, la Ciudad de Mendoza reafirmó su compromiso con una convivencia basada en el respeto, el diálogo y la diversidad, utilizando el espacio urbano como vehículo de expresión colectiva.