Javier Milei llega este jueves a Mendoza

Maipú acelera Plan Integral de Asfalto con un avance del 60%
Con más de 250 cuadras renovadas avanza este Plan que beneficiará a más de 8.500 familias y busca consolidar una red segura, eficiente y conectada para el desarrollo local.
El presidente participará del almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael y luego hará una breve caminata por la Ciudad de Mendoza.
El presidente Javier Milei visitará este jueves la provincia de Mendoza en una jornada que combinará actividades oficiales y de campaña.
Durante el mediodía, Milei participará del tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria local. El encuentro se realizará en el Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo R. Bufano” y contará con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo.
Luego del evento en el Sur provincial, el mandatario se trasladará al Gran Mendoza, donde encabezará una caminata por la Ciudad durante la tarde, con horario aún por confirmar pero podría ser a las 18 horas según se anticipó. En principio, la actividad se desarrollaría en la Peatonal Sarmiento, según confirmaron fuentes de la Presidencia.
Milei estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional, Luis Petri. Está previsto que el presidente regrese a Buenos Aires alrededor de las 20 horas, tras una visita breve pero cargada de actividades en territorio mendocino.
Junto a referentes del sector energético y tecnológico para debatir sobre los desafíos y oportunidades que plantea la transición hacia nuevas fuentes de energía
El candidato del Frente Verde presentó un plan que reemplaza subsidios por formación en inteligencia artificial y empleo real para jóvenes de todo el país.
Comenzará el martes 7 de octubre con la primera clase presencial en San Martín. Las inscripciones están abiertas con un cupo de 150 personas.
El mes cerró con una recaudación de las transferencias nacionales a la provincia con una merma del 11,6% en términos reales, en relación al mismo período de 2024.
La provincia iniciará una formación destinada a más de 700 docentes, que tendrá impacto inmediato en los dos últimos años de educación secundaria y superior.
El Poder Judicial de Mendoza dio a conocer las terminaciones de DNI de aquellos ciudadanos y ciudadanas que podrán ser convocados para participar de un juicio por jurados.
La provincia avanza en obras de wifi público y gratuito, con más de 30.000 metros de fibra óptica desplegados y más de 150 puntos de acceso en zonas estratégicas de valor social, cultural y productivo.
Ya están abiertas las inscripciones para el Primer Concurso de Afiches de la Fiesta de la Cerveza. La convocatoria busca consolidar un sistema de identidad visual para esta tradicional celebración cultural y turística
El Arena Maipú fue escenario de este espacio de formación e intercambio que reunió a referentes y profesionales para reflexionar sobre determinantes sociales y comunitarios que influyen en la salud mental colectiva.
Más de 60 instituciones fueron conectadas a través de soluciones satelitales en 2024 y 2025, asegurando así el acceso digital en escuelas, hospitales, áreas protegidas y puestos de seguridad.
El evento organizado por el Fondo Vitivinícola busca brindar información estratégica para el sector, además de conferencias con invitados de renombre mundial.
Google presenta el plan AI Plus y ofrece AI Pro gratis para estudiantes por un año. La compañía busca democratizar el poder de su IA más avanzada en la Argentina.