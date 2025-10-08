Javier Milei llega este jueves a Mendoza

El presidente Javier Milei visitará este jueves la provincia de Mendoza en una jornada que combinará actividades oficiales y de campaña.

Durante el mediodía, Milei participará del tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria local. El encuentro se realizará en el Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo R. Bufano” y contará con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo.

Luego del evento en el Sur provincial, el mandatario se trasladará al Gran Mendoza, donde encabezará una caminata por la Ciudad durante la tarde, con horario aún por confirmar pero podría ser a las 18 horas según se anticipó. En principio, la actividad se desarrollaría en la Peatonal Sarmiento, según confirmaron fuentes de la Presidencia.

Milei estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional, Luis Petri. Está previsto que el presidente regrese a Buenos Aires alrededor de las 20 horas, tras una visita breve pero cargada de actividades en territorio mendocino.