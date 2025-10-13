Maipú asesora a adultos mayores sobre eximición de tasas municipales

San Juan: arrancan obras de pavimentación en calle Urquiza
Se trata de un operativo territorial para asesorar a jubilados, brindando atención personalizada en distintos distritos y fortaleciendo la participación ciudadana de adultos mayores.Política13/10/2025Redacción CuyoNoticias
La Municipalidad de Maipú desarrolla un operativo territorial de asesoramiento destinado a jubilados y jubiladas residentes en el departamento, con el objetivo de informarles sobre los beneficios vigentes de eximición del pago de tasas municipales.
Durante las jornadas, equipos municipales brindan atención personalizada para explicar los requisitos necesarios y orientar a los interesados en el proceso para acceder a esta facilidad tributaria que busca acompañar a los adultos mayores en su economía cotidiana.
El operativo recorre diferentes distritos del departamento, acercando la información a los vecinos en los Centros de Jubilados y espacios comunitarios. La atención se realizará de acuerdo con el siguiente cronograma:
- Martes 14 – 9.30 hs: Centro de Jubilados Lucía Bombal (Don Bosco 50, Rodeo del Medio).
- Martes 14 – 18 hs: Centro de Jubilados Amistad y Esperanza (Ruta 60 y Prado, Isla Grande).
- Miércoles 15 – 10 hs: Centro de Jubilados Coquimbito (E.C. Rutini 64, Coquimbito).
- Miércoles 15 – 18.30 hs: Centro de Jubilados Alegría del Antártida (Comandante Olivera 2152, B° Antártida, Luzuriaga).
- Jueves 16 – 18 hs: Centro de Jubilados Abuelos Cheveres (Perito Moreno y Urquiza, Coquimbito).
- Viernes 17 – 16.30 hs: Merendero de los Abuelos (CIC B° 25 de Mayo, Pedregal, Rodeo del Medio).
- Lunes 20 – 11.30 hs: Centro de Jubilados Años 20 (Patricias Argentinas 445, Ciudad Maipú).
- Lunes 20 – 17 hs: Centro de Jubilados Vidrio/Cristalería (Mallea y Sarmiento, Luzuriaga).
- Martes 21 – 11 hs: Centro de Jubilados Sueños de Cóndor (SUM B° Antártida II).
- Miércoles 22 – 15 hs: Centro de Jubilados Abuelas Felices (Club Laur, Videla Aranda 2300, Cruz de Piedra).
Además, durante las jornadas se ofrecerá asesoramiento en materia electoral, incluyendo capacitación en el uso de la Boleta Única Papel, con el propósito de facilitar el acceso a la información cívica y fortalecer la participación ciudadana de los adultos mayores.
Este operativo forma parte del compromiso de la Municipalidad de Maipú de acercar los servicios y beneficios a los vecinos, promoviendo una gestión más inclusiva, accesible y cercana a la comunidad. Para más información de este programa, el cuál también incluye a las personas con discapacidad, podés acercarte al edificio municipal o a tu delegación más cercana.
