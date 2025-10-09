Horarios del regreso del TC 2000 y Zonal Cuyano a “El Zonda”

Habrá un piloto sanjuanino en el TC 2000
Fabián Flaqué se subirá a un Chevrolet del equipo Pro Racing correrá su novena fecha del calendario en el autódromo "El Zonda" Eduardo Copello de San Juan.
Ya se sienten los rugidos en el Eduardo Copello de San Juan, desde este viernes 10 hasta el domingo 12 con actividad en la pista del autódromo rivadavienseDeportes09/10/2025Periodistas CuyoNoticias
“El Zonda volverá a rugir” es la frase de promoción para el evento que este fin de semana reunirá la novena fecha del TC 2000, con el séptimo capítulo del Zonal Cuyano de Automovilismo. Se espera mucha presencia de público en las laderas del cerro, como así también una buena participación de pilotos, con un número de 25 en la categoría nacional, sumado a los 80 pilotos de la categoría cuyana.
La actividad comenzará el viernes 10 de octubre con las pruebas de TC 2000 para pilotos autorizados, sobre las 10:15 horas, y posteriormente, desde las 13:30 horas el “zonal” iniciará las pruebas libres, con dos salidas a pista por categoría (TP 1.4, Clase 2, TC Cuyano, Promocional), para cerrar la jornada el TC 2000 de 18:05 a 18:15 horas, con el shakedown para testear la configuración del auto, neumáticos, suspensiones, la primera posibilidad de llevar el auto al límite en este mítico y respetable circuito.
El sábado será el momento de los entrenamientos y clasificación para la categoría nacional, y de las pruebas oficiales, clasificación y series del Zonal Cuyano. El domingo se cierra el cronograma con las carreras finales de cada una de las categorías.
Viernes 10 de octubre
10:10 a 10:15 – Prueba vehículos autorizados TC 2000
13:30 a 13:50 – Prueba libre 1 Turismo Pista 1.4
14:00 a 14:20 – Prueba libre 1 Clase 2
14:30 a 14:50 – Prueba libre 1 TC Cuyano
15:00 a 15:20 – Prueba libre 1 Promocional
16:05 a 16:25 – Prueba libre 2 Turismo Pista 1.4
16:35 a 16:55 – Prueba libre 2 Clase 2
17:05 a 17:25 – Prueba libre 2 TC Cuyano
17:35 a 17:55 – Prueba libre 2 Promocional
18:05 a 18.15 – Shakedown TC 2000
09:10 a 09:40 – Entrenamiento 1 Grupo A TC 2000
09:45 a 10:15 – Entrenamiento 1 Grupo B TC 2000
10:25 a 10:40 – Pruebas oficiales Turismo Pista 1.4
10:50 a 11:05 – Pruebas oficiales Clase 2
11:15 a 11:30 – Pruebas oficiales TC Cuyano
11:40 a 11:55 – Pruebas oficiales Promocional
12:05 a 12:15 – Clasificación Grupo A Turismo Pista 1.4
12:25 a 12:35 – Clasificación Grupo B Turismo Pista 1.4
12:45 a 13:15 – Entrenamiento 2 TC 2000 Grupo A (libre elección)
13:20 a 13:50 – Entrenamiento 2 TC 2000 Grupo B (libre elección)
14:00 a 14:10 – Clasificación Grupo A Clase 2
14:20 a 14:30 – Clasificación Grupo B Clase 2
14:40 a 14:50 – Clasificación Grupo A TC Cuyano
15:00 a 15:10 – Clasificación Grupo B TC Cuyano
15.20 a 15:30 – Serie 1 Turismo Pista 1.4 (6 vueltas)
15:40 a 15:50 – Serie 2 Turismo Pista 1.4 (6 vueltas)
16:10 a 16:50 – Clasificación TC 2000 (dos vueltas lanzadas)
17:00 a 17:10 – Serie 1 Clase 2 (6 vueltas)
17:20 a 17:30 – Serie 2 Clase 2 (6 vueltas)
17:40 a 17:50 – Serie 1 TC Cuyano (6 vueltas)
18:00 a 18.10 – Serie 2 TC Cuyano (6 vueltas)
18:20 a 18:30 – Serie 1 Promocional (6 vueltas)
18.40 a 18.50 – Serie 2 Promocional (6 vueltas)
09:40 a 09:50 – Tanques llenos TC 2000
10:20 – Carrera final Turismo Pista 1.4 (12 vueltas o un máximo de 20 minutos)
10:50 – Carrera final Clase 2 (12 vueltas o un máximo de 20 minutos)
11:20 – Carrera final TC Cuyano (12 vueltas o un máximo de 20 minutos)
11:50 – Carrera final Promocional (12 vueltas o un máximo de 20 minutos)
13:15 – Carrera Final TC 2000 (35 minutos + 1 vuelta)
