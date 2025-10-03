Paso Cristo Redentor Habilitado

San Luis: fuerte baja en las transferencias automáticas nacionales

El mes cerró con una recaudación de las transferencias nacionales a la provincia con una merma del 11,6% en términos reales, en relación al mismo período de 2024.

gobierno terrazas del portezueloLa directora de Finanzas y Recursos, Eugenia Sosa Herrera, explicó que el principal factor de esta caída es la fuerte baja en la recaudación del Impuesto a los Bienes Personales, que muestra un retroceso del 92% interanual real, debido a la implementación en el año 2024 del Régimen Especial de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, que dejó un remanente muy bajo a percibir para este año y los siguientes.

La funcionaria agregó que, si la comparación se realiza con el año 2023 —tomado como período de mayor estabilidad—, la variación real acumulada continúa en torno al -11%. A este escenario se suma la caída de la recaudación en Impuestos Internos y del IVA, de acuerdo con datos del IARAF.

Fuente: ANSL

