San Luis construirá viviendas en San Martín, La Toma, Justo Daract y Saladillo

El gobernador Claudio Poggi firmó los convenios para que las empresas constructoras inicien las obras en las cuatro localidades. Serán 50 casas para familias que se inscribieron en el plan "Tenemos Futuro".Política09/10/2025Redacción CuyoNoticias
A principios de este año, el gobernador Claudio Poggi anunció el lanzamiento del plan habitacional ‘Tenemos Futuro’, cuyo periodo de inscripción cerró en julio y arrojó datos alarmantes: más de un tercio de la población de San Luis reclama el acceso a la casa propia.
El número evidenció una necesidad que el Ejecutivo ya tenía en agenda, motivo por el cual propusieron la ley de Emergencia Habitacional que fue aprobada y ya realizan acciones para poner en marcha la construcción de más casas.
Con eso en mente, el mandatario firmó un convenio para que las empresas constructoras Jorma SA, Tragvial SRL y Starq SRL tengan a su cargo la edificación de alrededor de 50 viviendas distribuidas entre La Toma, Justo Daract, Saladillo y San Martín.
Del encuentro también participó, entre otros funcionarios, el secretario de Política Habitacional, Hugo ‘Pipo’ Rossi; el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini; el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondaraín y la directora de Obras de Arquitectura y Viviendas, Marina Ortiz, quien señaló que en la reunión “firmamos decretos de adjudicación para hacer estas viviendas, que se suman a las que estamos haciendo con los intendentes por gestión municipal”. La diferencia es que, en este caso, la empresa constructora toma las riendas de la obra.
Fuente_ ANSL
