San Luis construirá viviendas en San Martín, La Toma, Justo Daract y Saladillo

A principios de este año, el gobernador Claudio Poggi anunció el lanzamiento del plan habitacional ‘Tenemos Futuro’, cuyo periodo de inscripción cerró en julio y arrojó datos alarmantes: más de un tercio de la población de San Luis reclama el acceso a la casa propia.



El número evidenció una necesidad que el Ejecutivo ya tenía en agenda, motivo por el cual propusieron la ley de Emergencia Habitacional que fue aprobada y ya realizan acciones para poner en marcha la construcción de más casas.

Con eso en mente, el mandatario firmó un convenio para que las empresas constructoras Jorma SA, Tragvial SRL y Starq SRL tengan a su cargo la edificación de alrededor de 50 viviendas distribuidas entre La Toma, Justo Daract, Saladillo y San Martín.

Del encuentro también participó, entre otros funcionarios, el secretario de Política Habitacional, Hugo ‘Pipo’ Rossi; el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini; el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondaraín y la directora de Obras de Arquitectura y Viviendas, Marina Ortiz, quien señaló que en la reunión “firmamos decretos de adjudicación para hacer estas viviendas, que se suman a las que estamos haciendo con los intendentes por gestión municipal”. La diferencia es que, en este caso, la empresa constructora toma las riendas de la obra.



