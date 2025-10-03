San Luis: dictarán capacitación para docentes en cooperativismo

Más de 430 docentes de San Luis ya se capacitaron en cooperativismo escolar y, en los próximos días, con un cupo de 150 personas, la formación se dictará para la Región Educativa V, completando así la totalidad de las regiones.

El ciclo se denomina ‘Cooperativismo escolar: un enfoque integral para la educación’ y combina clases presenciales y virtuales más la presentación de un trabajo final en el que debe simularse una cooperativa escolar.

El próximo martes 7 de octubre a las 19:00, en la sede UPrO de la localidad de San Martín, se realizará la primera clase presencial. Los interesados pueden inscribirse en el siguiente link.