Maratón Comunidad, Deporte y Policía en Guaymallén

Arrancó el torneo Regional, dos representantes de la Liga
Fadep y Argentino empataron sin goles en Russell, los otros dos equipos que completan la zona Arenas Raffo y La Dormida de la zona Este tambien sin goles.
Mas de 1.500 competidores y familiares de los corredores colmaron el paseo ubicado en el Paque del Acceso Este en la cuarta edición de esta competencia.Deportes20/10/2025Deportes CuyoNoticias
En una espléndida mañana primaveral se desarrolló la cuarta edición de la Media Maratón Comunidad, Deporte y Policía – Comisario (R) Elio Olmos, que organizan la Municipalidad de Guaymallén junto a la Dirección de Capacitación del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).
En esta oportunidad también estuvo presente la Dirección de Adultos Mayores del Gobierno Provincial, quienes ofrecieron clases de Zumba en el Predio de la Virgen. También participó la Dirección de Atención a las personas con discapacidad y la Dirección de Deporte Adaptado de la Subsecretaría de Deportes.
. Hubo varias categorías, incluidos niños, personas mayores y con discapacidad.
La participación de las reparticiones oficiales no fue casualidad. La idea detrás de la Media Maratón es la integración entre la Policía de Mendoza y la comunidad. Así es que hubo diferentes categorías de carrera: niños y adaptado, además de las categorías normales de una carrera (incluidos mayores de 70 años) de 5, 10 y 21 kilómetros. Más de 1.500 personas se inscribieron para participar de las distintas categorías.
El intendente Marcos Calvente reafirmó este concepto: “es una maratón que ya forma parte de la identidad comunitaria y deportiva de nuestro departamento, así que es un capital político y social muy importante. Hay que generar más oportunidades para el desarrollo de la práctica deportiva en comunidad”.
En la Media Maratón también estuvo presente la Universidad Maza; OSEP, empresas privadas de la provincia, la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de Seguridad y Justicia. También estuvo la carpa de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén.
Así es que a partir de las 7.30 el Predio de la Virgen estaba lleno de vida, música y corredores que precalentaban para llegar listos a la largada prevista para las 8 de la mañana. Entre los corredores se sumó el intendente Marcos Calvente, quien compitió en 21k.
5K Femenino
DE LA VEGA, Maria Pilar
TORRES, Ailen
RIVEROS, Susana
5K Masculino
MEDINA ESCOBAR, Juan Emilio
CARRERA, Roger
NEGRI, Augusto
10K Femenino
FUNES, Ailin
GUAJARDO, Adelina Lourdes
URBINA, Luzmary
10K Masculino
ORTEGO, JAVIER
GIMENEZ, Michael
RAMIREZ, Ruben
21K Femenino
YUDICA, Vanina
CAMPANINI, Natalia
HIDALGO, Genesis
21K Masculino
LEGUIZAMON, Iván
DOMÍNGUEZ, Cristian Diego
GUIDOLIN, Rodolfo
A los 65 años con más de tres décadas siendo "La Voz del Estadio" acompañando a los equipos mendocinos partió a la eternidad José Errico, dejó muchisimos amigos.
Juancito ganó por KO y conquistó el cetro Cono Sur AMB, su hermano que volvia a los cuadriláteros despues de 8 años tambien ganó su pelea pero por puntos.
Independiente Rivadavia llegó al sexto partido sin ganar, el tercero en su cancha, su verdugo de turno fue Banfield quien lo derrotó 2 a 1. No jugó Villa.
Cayó de visitante ante el Granate 2 a 0 y no pudo aprovechar la caida de Aldosivi frente a Racing, solo siguen siendo 3 puntos de diferencia con el Tiburón.
La 13ra fecha del "José Maria Gatica" tendrá lugar este viernes a las 20:00 en el polideportivo del departamento Ayacucho. El acceso será libre y gratuito.
El seleccionado juvenil M17 de la Unión de Rugby de San Luis participa desde este viernes en el campeonato regional que se disputa en Formosa.
El combate principal lo disputarán el mendocino Juan Carrasco ante el boliviano Fernando Sánchez. Estará en disputa el título AMB Cono Sur de los ligeros.
Iniciativa que fusiona innovación tecnológica y conciencia social que transmite esperanza y solidaridad, Luces que inspiran en la circunvalación
El Concurso Nacional Cata San Juan 2025 premió a cinco vinos locales con el máximo galardón, reafirmando el liderazgo vitivinícola provincial.
Un Peugeot 2008 volcó tras esquivar un jabalí en la Autopista de las Serranías Puntanas. El conductor y sus hijas resultaron fuera de peligro.
La Policía secuestró cocaína, dinero, un arma y un auto en dos allanamientos. La droga fue valuada en más de 2 millones de pesos.