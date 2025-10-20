Maratón Comunidad, Deporte y Policía en Guaymallén

En una espléndida mañana primaveral se desarrolló la cuarta edición de la Media Maratón Comunidad, Deporte y Policía – Comisario (R) Elio Olmos, que organizan la Municipalidad de Guaymallén junto a la Dirección de Capacitación del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).

En esta oportunidad también estuvo presente la Dirección de Adultos Mayores del Gobierno Provincial, quienes ofrecieron clases de Zumba en el Predio de la Virgen. También participó la Dirección de Atención a las personas con discapacidad y la Dirección de Deporte Adaptado de la Subsecretaría de Deportes.

. Hubo varias categorías, incluidos niños, personas mayores y con discapacidad.

La participación de las reparticiones oficiales no fue casualidad. La idea detrás de la Media Maratón es la integración entre la Policía de Mendoza y la comunidad. Así es que hubo diferentes categorías de carrera: niños y adaptado, además de las categorías normales de una carrera (incluidos mayores de 70 años) de 5, 10 y 21 kilómetros. Más de 1.500 personas se inscribieron para participar de las distintas categorías.

El intendente Marcos Calvente reafirmó este concepto: “es una maratón que ya forma parte de la identidad comunitaria y deportiva de nuestro departamento, así que es un capital político y social muy importante. Hay que generar más oportunidades para el desarrollo de la práctica deportiva en comunidad”.

En la Media Maratón también estuvo presente la Universidad Maza; OSEP, empresas privadas de la provincia, la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de Seguridad y Justicia. También estuvo la carpa de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén.

Así es que a partir de las 7.30 el Predio de la Virgen estaba lleno de vida, música y corredores que precalentaban para llegar listos a la largada prevista para las 8 de la mañana. Entre los corredores se sumó el intendente Marcos Calvente, quien compitió en 21k.

Clasificaciones generales

5K Femenino

DE LA VEGA, Maria Pilar

TORRES, Ailen

RIVEROS, Susana

5K Masculino

MEDINA ESCOBAR, Juan Emilio

CARRERA, Roger

NEGRI, Augusto

10K Femenino

FUNES, Ailin

GUAJARDO, Adelina Lourdes

URBINA, Luzmary

10K Masculino

ORTEGO, JAVIER

GIMENEZ, Michael

RAMIREZ, Ruben

21K Femenino

YUDICA, Vanina

CAMPANINI, Natalia

HIDALGO, Genesis

21K Masculino

LEGUIZAMON, Iván

DOMÍNGUEZ, Cristian Diego

GUIDOLIN, Rodolfo