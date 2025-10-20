Paso Cristo Redentor Habilitado

Maratón Comunidad, Deporte y Policía en Guaymallén

Mas de 1.500 competidores y familiares de los corredores colmaron el paseo ubicado en el Paque del Acceso Este en la cuarta edición de esta competencia.

Media Maratón, Guaymallén Municipio
Media MaratónComunidad, deporte y policia

En una espléndida mañana primaveral se desarrolló la cuarta edición de la Media Maratón Comunidad, Deporte y Policía – Comisario (R) Elio Olmos, que organizan la Municipalidad de Guaymallén junto a la Dirección de Capacitación del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).

En esta oportunidad también estuvo presente la Dirección de Adultos Mayores del Gobierno Provincial, quienes ofrecieron clases de Zumba en el Predio de la Virgen. También participó la Dirección de Atención a las personas con discapacidad y la Dirección de Deporte Adaptado de la Subsecretaría de Deportes.

. Hubo varias categorías, incluidos niños, personas mayores y con discapacidad. 

Media Maratón, Predio de la Virgen

La participación de las reparticiones oficiales no fue casualidad. La idea detrás de la Media Maratón es la integración entre la Policía de Mendoza y la comunidad. Así es que hubo diferentes categorías de carrera: niños y adaptado, además de las categorías normales de una carrera (incluidos mayores de 70 años) de 5, 10 y 21 kilómetros. Más de 1.500 personas se inscribieron para participar de las distintas categorías.

El intendente Marcos Calvente reafirmó este concepto: “es una maratón que ya forma parte de la identidad comunitaria y deportiva de nuestro departamento, así que es un capital político y social muy importante. Hay que generar más oportunidades para el desarrollo de la práctica deportiva en comunidad”.

En la Media Maratón también estuvo presente la Universidad Maza; OSEP, empresas privadas de la provincia, la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de Seguridad y Justicia. También estuvo la carpa de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén.

Así es que a partir de las 7.30 el Predio de la Virgen estaba lleno de vida, música y corredores que precalentaban para llegar listos a la largada prevista para las 8 de la mañana. Entre los corredores se sumó el intendente Marcos Calvente, quien compitió en 21k.

Media Maratón, Guaymallén

Clasificaciones generales

5K Femenino 

DE LA VEGA, Maria Pilar

TORRES, Ailen 

RIVEROS, Susana 

 

5K Masculino 

MEDINA ESCOBAR, Juan Emilio 

CARRERA, Roger 

NEGRI, Augusto

 

10K Femenino 

FUNES, Ailin 

GUAJARDO, Adelina Lourdes 

URBINA, Luzmary 

10K Masculino

ORTEGO, JAVIER 

GIMENEZ, Michael 

RAMIREZ, Ruben 

 

21K Femenino

YUDICA, Vanina 

CAMPANINI, Natalia 

HIDALGO, Genesis 

 

21K Masculino 

LEGUIZAMON, Iván 

DOMÍNGUEZ, Cristian Diego 

GUIDOLIN, Rodolfo

