Omar Asad será el nuevo DT de Godoy Cruz tras Ribonetto

Maratón Comunidad, Deporte y Policía en Guaymallén
Mas de 1.500 competidores y familiares de los corredores colmaron el paseo ubicado en el Paque del Acceso Este en la cuarta edición de esta competencia.
El “Turco” asumirá por tercera vez en el Tomba luego de la salida de Walter Ribonetto. Llega para buscar la permanencia en Primera División.Deportes20/10/2025Periodistas CuyoNoticias
Cambio de mando en el Expreso mendocino. Godoy Cruz vive horas de cambios. Este lunes se confirmó la salida de Walter Ribonetto como entrenador del equipo mendocino, tras una serie de malos resultados. En su lugar, la comisión directiva decidió apostar nuevamente por un viejo conocido: Omar “Turco” Asad, quien asumirá su tercer ciclo al frente del club.
El regreso de un histórico
Asad, de 54 años, llegará este martes a Mendoza para firmar su contrato con la institución. El ex delantero de Vélez Sarsfield y campeón del mundo en 1994 bajo la conducción de Carlos Bianchi, ya dirigió al Tomba en 2010 y 2012, dejando una buena impresión en su paso anterior, especialmente durante su primera etapa, en la que el equipo tuvo un rendimiento destacado.
Un cuerpo técnico con sello tombino
El “Turco” no llegará solo. Estará acompañado por el “Mago” David Ramírez, ex figura del club, quien integrará su cuerpo técnico. Además, la idea de la dirigencia es sumar a otros ex jugadores del Expreso para fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad del grupo de trabajo en esta etapa decisiva.
Rumbo a una final clave
El nuevo cuerpo técnico tendrá un debut exigente: el clásico cuyano ante San Martín de San Juan en el estadio Feliciano Gambarte. El partido se disputará en dos semanas, cuando se reanude el Torneo Clausura tras las elecciones legislativas. Posteriormente, el Tomba enfrentará a Atlético Tucumán como visitante y cerrará el certamen frente a Deportivo Riestra en condición de local.
El desafío de la permanencia
A falta de tres fechas para el final del campeonato, Godoy Cruz acumula 27 puntos y pelea por mantenerse en la máxima categoría. Aldosivi y San Martín de San Juan se encuentran en zona de descenso, pero el margen de diferencia es escaso. Asad asumirá con la misión urgente de sumar puntos para garantizar la permanencia.
El ciclo cerrado de Ribonetto
Walter “Tino” Ribonetto dirigió 11 partidos oficiales, con un saldo de solo una victoria, seis derrotas y cuatro empates. Llegó hace poco más de tres meses en reemplazo de Esteban Solari y su ciclo concluyó tras la caída 2 a 0 ante Lanús. Su debut se había dado el 14 de agosto, en la derrota ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.
Balance y expectativa
El breve paso de Ribonetto dejó al equipo en una situación comprometida, aunque con margen para reaccionar. Ahora, la ilusión de los hinchas se renueva con el regreso del “Turco” Asad, quien buscará repetir las buenas sensaciones de sus etapas anteriores y lograr que el Tomba cierre la temporada con la permanencia asegurada.
Palabras clave:
– –
Mas de 1.500 competidores y familiares de los corredores colmaron el paseo ubicado en el Paque del Acceso Este en la cuarta edición de esta competencia.
Fadep y Argentino empataron sin goles en Russell, los otros dos equipos que completan la zona Arenas Raffo y La Dormida de la zona Este tambien sin goles.
A los 65 años con más de tres décadas siendo "La Voz del Estadio" acompañando a los equipos mendocinos partió a la eternidad José Errico, dejó muchisimos amigos.
Juancito ganó por KO y conquistó el cetro Cono Sur AMB, su hermano que volvia a los cuadriláteros despues de 8 años tambien ganó su pelea pero por puntos.
Independiente Rivadavia llegó al sexto partido sin ganar, el tercero en su cancha, su verdugo de turno fue Banfield quien lo derrotó 2 a 1. No jugó Villa.
Cayó de visitante ante el Granate 2 a 0 y no pudo aprovechar la caida de Aldosivi frente a Racing, solo siguen siendo 3 puntos de diferencia con el Tiburón.
La 13ra fecha del "José Maria Gatica" tendrá lugar este viernes a las 20:00 en el polideportivo del departamento Ayacucho. El acceso será libre y gratuito.
El seleccionado juvenil M17 de la Unión de Rugby de San Luis participa desde este viernes en el campeonato regional que se disputa en Formosa.
Según un informe de Argentinos por la Educación, más jóvenes terminan la secundaria en el país, aunque la desigualdad sigue marcando diferencias.
Los mendocinos, sanjuaninos y puntanos lideran el ranking nacional del olvido de cargadores y ropa interior en sus viajes.
Cayó de visitante ante el Granate 2 a 0 y no pudo aprovechar la caida de Aldosivi frente a Racing, solo siguen siendo 3 puntos de diferencia con el Tiburón.
El Municipio avanza con obras en plazas, parques y paseos para mejorar la calidad de vida y fortalecer la convivencia.Un plan que transforma Godoy Cruz
Un joven de 29 años perdió la vida al atragantarse con un trozo de carne mientras hacía un asado familiar por el Día de la Madre en Guaymallén.