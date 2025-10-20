Omar Asad será el nuevo DT de Godoy Cruz tras Ribonetto

Cambio de mando en el Expreso mendocino. Godoy Cruz vive horas de cambios. Este lunes se confirmó la salida de Walter Ribonetto como entrenador del equipo mendocino, tras una serie de malos resultados. En su lugar, la comisión directiva decidió apostar nuevamente por un viejo conocido: Omar “Turco” Asad, quien asumirá su tercer ciclo al frente del club.

El regreso de un histórico

Asad, de 54 años, llegará este martes a Mendoza para firmar su contrato con la institución. El ex delantero de Vélez Sarsfield y campeón del mundo en 1994 bajo la conducción de Carlos Bianchi, ya dirigió al Tomba en 2010 y 2012, dejando una buena impresión en su paso anterior, especialmente durante su primera etapa, en la que el equipo tuvo un rendimiento destacado.

Un cuerpo técnico con sello tombino

El “Turco” no llegará solo. Estará acompañado por el “Mago” David Ramírez, ex figura del club, quien integrará su cuerpo técnico. Además, la idea de la dirigencia es sumar a otros ex jugadores del Expreso para fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad del grupo de trabajo en esta etapa decisiva.

Rumbo a una final clave

El nuevo cuerpo técnico tendrá un debut exigente: el clásico cuyano ante San Martín de San Juan en el estadio Feliciano Gambarte. El partido se disputará en dos semanas, cuando se reanude el Torneo Clausura tras las elecciones legislativas. Posteriormente, el Tomba enfrentará a Atlético Tucumán como visitante y cerrará el certamen frente a Deportivo Riestra en condición de local.

El desafío de la permanencia

A falta de tres fechas para el final del campeonato, Godoy Cruz acumula 27 puntos y pelea por mantenerse en la máxima categoría. Aldosivi y San Martín de San Juan se encuentran en zona de descenso, pero el margen de diferencia es escaso. Asad asumirá con la misión urgente de sumar puntos para garantizar la permanencia.

El ciclo cerrado de Ribonetto

Walter “Tino” Ribonetto dirigió 11 partidos oficiales, con un saldo de solo una victoria, seis derrotas y cuatro empates. Llegó hace poco más de tres meses en reemplazo de Esteban Solari y su ciclo concluyó tras la caída 2 a 0 ante Lanús. Su debut se había dado el 14 de agosto, en la derrota ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

Balance y expectativa

El breve paso de Ribonetto dejó al equipo en una situación comprometida, aunque con margen para reaccionar. Ahora, la ilusión de los hinchas se renueva con el regreso del “Turco” Asad, quien buscará repetir las buenas sensaciones de sus etapas anteriores y lograr que el Tomba cierre la temporada con la permanencia asegurada.



