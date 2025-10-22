Tres listas pelean el control del Colegio de Abogados

Godoy Cruz renueva más de 30 espacios públicos
La entidad sanluiseña, CAPSL, elegirá este jueves 23 de octubre 2025 nuevas autoridades. Están habilitados para votar cerca de 1.500 profesionales matriculados.Sociedad22/10/2025Periodistas CuyoNoticias
El Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis (CAPSL) elegirá este jueves 23 de octubre 2025 a sus nuevas autoridades. Los comicios se desarrollarán de 8 a 16 horas en la sede institucional, ubicada en calle 9 de Julio y Colón, 2° piso. Están habilitados para votar cerca de 1.500 profesionales matriculados.
La elección contará con tres listas. La Lista N° 1, “Defensa Institucional”, lleva como candidato a presidente a Diego Cacace.
La Lista N° 2, “Lista Libre”, propone la reelección del actual presidente, Gabriel Alessandro.
En tanto, la Lista N° 3, “Unidad y Consenso”, está encabezada por Sebastián Arabena.
Cada agrupación presentó sus equipos para renovar los cargos de conducción, integrando abogados y procuradores de distintos ámbitos de ejercicio profesional.
Durante la jornada se votarán los miembros titulares del Directorio, que ocuparán los cargos de presidente, vicepresidente, secretario general, prosecretario, tesorero y protesorero, además de tres vocales titulares y tres suplentes.
También se renovarán las autoridades del Tribunal de Ética, compuesto por tres miembros titulares y tres suplentes. Este órgano tiene a su cargo el control del ejercicio profesional y la aplicación del código deontológico.
Asimismo, se elegirán tres delegados titulares y dos suplentes para integrar la Mesa Directiva del Colegio Forense de la Provincia de San Luis, entidad que nuclea a los colegios departamentales.
En la misma jornada se votará a los representantes del CAPSL ante el Consejo de la Magistratura, correspondientes al período 2025–2027. Estos representantes participan en los procesos de selección y evaluación de magistrados y funcionarios judiciales.
La Junta Electoral encargada de supervisar el acto está integrada por Flavia Cuello, Juan Patricio Abaca y Gonzalo Zupo. El organismo tiene a su cargo la fiscalización del proceso, la recepción de votos y el recuento final.
Para emitir el sufragio, los matriculados deberán presentarse con su DNI o credencial profesional. El voto es personal y secreto, y no se admite delegación ni representación.
Finalizada la elección, la Junta Electoral procederá al conteo y proclamación de las nuevas autoridades. La asunción oficial de los cargos está prevista para el jueves 30 de octubre, en un acto formal en la sede del Colegio.
El proceso marca un momento clave para la comunidad jurídica puntana, que definirá su conducción institucional y su voz en los espacios de participación judicial y forense para los próximos dos años.
