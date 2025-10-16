Avances en inclusión educativa, pero persisten las desigualdades

En la última década creció la cantidad de jóvenes que logran terminar la escuela secundaria en Argentina. Según el informe “Terminalidad educativa: foco en la secundaria” de Argentinos por la Educación, la proporción de personas de entre 25 y 30 años con título secundario aumentó del 67,6% en 2014 al 74,2% en 2024.

El estudio, elaborado por Viviana Postay, María Sol Alzú y Martín Nistal, se basa en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. Aunque el progreso es sostenido, el relevamiento advierte que persisten desigualdades sociales y de género. Entre los jóvenes del quintil más pobre, 6 de cada 10 completan la secundaria, mientras que en el quintil más rico la cifra asciende a 9 de cada 10.

Las mujeres siguen mostrando mejores resultados: 77,4% de las jóvenes de entre 25 y 30 años terminaron el secundario, frente al 70,9% de los varones. En primaria, la diferencia es menor (97,6% contra 95,1%), y la cobertura es casi universal, con una tasa de finalización del 96,4%.

“El crecimiento de la terminalidad en este nivel es un logro democrático importantísimo, sobre todo por el aumento de estudiantes de sectores empobrecidos e históricamente excluidos”, destacó Viviana Postay, una de las autoras del informe. Sin embargo, advirtió que el desafío ahora es “compatibilizar esta positiva expansión del nivel con aprendizajes reales”.

Los mayores avances se registran entre los jóvenes de 19 años, donde la proporción de egresados pasó del 52% al 71,2% en diez años. En cambio, entre los adultos de 30 años la tasa se mantiene estable, alrededor del 70%.

Las brechas socioeconómicas, aunque más pequeñas que hace una década, siguen siendo marcadas. Entre 2014 y 2024, la terminalidad en el quintil más bajo creció 18,5 puntos porcentuales, mientras que en el más alto solo 5,1 puntos. “Aún 4 de cada 10 estudiantes de los sectores de menores ingresos tienen secundaria incompleta”, remarcó Romina De Luca, investigadora del Conicet.

Más allá del acceso, la calidad educativa es otra preocupación. Un informe previo del mismo observatorio mostró que solo 63% de los estudiantes llega al último año de secundaria en el tiempo teórico, y apenas 1 de cada 10 lo hace con los aprendizajes esperados en Lengua y Matemática, según las Pruebas Aprender.

Para Gustavo Romero, vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, “el crecimiento sostenido de la terminalidad, sobre todo entre los sectores más vulnerables, es una buena noticia que contrasta con el clima de desconfianza hacia la escuela. Sin embargo, el desafío no es solo terminar, sino cómo se termina: la expansión debe ir acompañada de aprendizajes significativos y trayectorias completas”.

En la misma línea, Felicitas Acosta, investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, advirtió que “los progresos en la finalización de la secundaria evidencian un doble desafío: garantizar el egreso de toda la población y asegurar condiciones efectivas de escolarización, en un escenario donde aún hay una amplia brecha entre sectores ricos y pobres”.

Por su parte, Marcelo Rabossi, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, resaltó que el informe refleja avances en equidad: “En la última década, la terminalidad del primer quintil creció 18,5 puntos. En paralelo, se crearon ocho universidades nacionales en el conurbano bonaerense, donde los ingresantes aumentaron un 150%, con fuerte presencia del primer quintil, superando a la UBA desde 2021”.