San Juan: ruta solar rosa, energía que Ilumina la prevención

Avances en inclusión educativa, pero persisten las desigualdades
Según un informe de Argentinos por la Educación, más jóvenes terminan la secundaria en el país, aunque la desigualdad sigue marcando diferencias.
Iniciativa que fusiona innovación tecnológica y conciencia social que transmite esperanza y solidaridad, Luces que inspiran en la circunvalaciónSociedad18/10/2025Periodistas CuyoNoticias
San Juan ilumina la primera ruta solar del país con el color de la prevención en el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Empresa de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), pondrá en marcha la iniciativa “Luces que Inspiran”, con la iluminación de los paneles solares de la Avenida de circunvalación.
El programa busca transformar la energía solar en un mensaje de concientización y compromiso colectivo, combinando tecnología, sustentabilidad y responsabilidad social. A partir de esta acción, los monopostes solares de la Circunvalación, que forman parte del sistema que convirtió a San Juan en la primera provincia del país en contar con una ruta nacional 100% solar, serán iluminados con colores representativos en fechas conmemorativas vinculadas a la salud, la inclusión y el cuidado ambiental.
La primera intervención se realiza en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de promover la prevención y el diagnóstico temprano de la enfermedad, visibilizando la importancia de los controles periódicos y del acompañamiento social.
Con esta iniciativa, San Juan reafirma su liderazgo en materia de energía renovable e innovación tecnológica, al tiempo que promueve acciones que contribuyen al bienestar y la salud de la comunidad.
