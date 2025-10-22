RedTulum ya puede consultarse en Google Maps

Habrá restricción de tránsito en el Nudo Vial de Acceso Este y Costanera
El sistema de transporte público RedTulum ya está disponible en Google Maps, una integración que representa un avance clave en la modernización de la movilidad en San Juan.Política22/10/2025Redacción CuyoNoticias
A partir de ahora, los pasajeros pueden acceder a recorridos, paradas y horarios actualizados de todas las líneas de colectivos desde la aplicación móvil o la versión web.
La herramienta permite planificar viajes dentro del Gran San Juan, sus alrededores y los departamentos más alejados, ofreciendo información precisa y accesible para miles de usuarios.
Entre las principales funciones se destaca la posibilidad de programar salidas o llegadas, visualizar indicaciones paso a paso y utilizar la función Live View, que orienta al usuario en tiempo real mediante flechas y direcciones en la pantalla del celular.
Viajes más simples y eficientes
Con esta actualización, Google Maps combina distintas líneas de colectivo para sugerir la mejor ruta posible, según menor tiempo de viaje, menos transbordos o trayectos a pie más cortos. Además, el sistema muestra la ubicación de cada parada directamente en el mapa, sin necesidad de usar otras aplicaciones.
Otra ventaja es que los pasajeros pueden consultar horarios planificados y recibir alertas sobre demoras, desvíos o interrupciones, mejorando la previsibilidad y la gestión del tiempo. También existe la opción de descargar los mapas y recorridos para usarlos sin conexión, ideal para zonas con baja cobertura.
Impacto positivo para los usuarios y la gestión pública
Según informaron desde el Ministerio de Gobierno, esta integración no solo mejora la experiencia de los pasajeros, sino que también fortalece la planificación del transporte público, al hacer que los datos del sistema sean visibles en múltiples idiomas y desde cualquier parte del mundo.
De esta manera, RedTulum da un nuevo paso hacia la modernización, apostando por la tecnología como aliada para una movilidad más eficiente, conectada y accesible en toda la provincia.
