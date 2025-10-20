Beneficios para turistas que visiten San Juan en la FNS 2025

Halloween se apodera de la Ciudad y la magia de la Arístides
Una noche de magia urbana, disfraces creativos y música que enciende la avenida más vibrante de la Capital Internacional del Vino
El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte anunció una serie de beneficios exclusivos para quienes visiten la provincia durante noviembre con motivo de la Fiesta Nacional del Sol 2025. La iniciativa forma parte de las acciones de promoción turística que buscan incentivar el movimiento de turistas y ofrecer ventajas en alojamiento, gastronomía y transporte.
Los visitantes podrán acceder a un 10% de descuento en hotelería y gastronomía, gracias al acuerdo con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA). Para acceder a los beneficios, deberán presentar los siguientes enlaces al momento de realizar la reserva o consumo: Hotelería (10% OFF): https://aehgasanjuan.com.ar/socios/?_sft_rubro=10-off-en-hoteleria y Gastronomía (10% OFF): https://aehgasanjuan.com.ar/socios/?_sft_rubro=10-off-en-gastronomia.
Por otro lado, la empresa 20 de Junio se suma a la propuesta con descuentos especiales para quienes viajen a la FNS con un 20% de descuento en pasajes con destino San Juan. Los pasajes serán abiertos por 60 días, con destino San Juan, a precio congelado y sin diferencias tarifarias al momento de utilizarlos. Las promociones estarán disponibles exclusivamente a través del servicio de Atención al Cliente vía WhatsApp: +54 9 11 3332-9129.
La aerolínea Flybondi ofrecerá un 20% de descuento en sus rutas entre Buenos Aires (BUE) y San Juan (UAQ). El código promocional es FNS2025 y el período de compra es del 15 de octubre al 20 de noviembre. Quienes utilicen esta promoción deberán tener en cuenta que el período de vuelo es del del 17 al 22 de noviembre.
Estas acciones refuerzan el compromiso del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con el desarrollo del turismo y la promoción de la provincia como destino nacional, invitando a todos los visitantes a disfrutar de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol.
Del 14 al 18 de octubre, el Este mendocino será sede de charlas, degustaciones y sunsets con 16 elaboradores locales y una bodega invitada.
Desde las 19 horas, el Espacio Verde Menotti Pescarmona se llena de música, cerveza artesanal y los mejores lomos mendocinos en competencia y degustación.
Este fin de semana se disputará en este escenario sanjuanino, la novena fecha del TC 2000 y el séptimo capítulo del Zonal Cuyano de Automovilismo
Dionisias Rosé es una feria protagonizada por mujeres dedicada a la concientización, sensibilización y prevención del cáncer de mama y que acompaña la campaña del Mes Rosa.
Cinco Suelos - Cocina de Finca, abre sus puertas bajo las estrellas ofreciendo algo más que una cena, momentos que merecen ser vividos con intensidad
El encuentro de la Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil será del 26 al 28 de setiembre en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, entrada libre y gratuita
Será un encuentro cultural y gastronómico que celebra la creatividad mendocina. Será este sábado 27 y domingo 28, de 12 a 21. La entrada es para todo público y gratuita.
Según un informe de Argentinos por la Educación, más jóvenes terminan la secundaria en el país, aunque la desigualdad sigue marcando diferencias.
Cayó de visitante ante el Granate 2 a 0 y no pudo aprovechar la caida de Aldosivi frente a Racing, solo siguen siendo 3 puntos de diferencia con el Tiburón.
El Concurso Nacional Cata San Juan 2025 premió a cinco vinos locales con el máximo galardón, reafirmando el liderazgo vitivinícola provincial.
Un joven de 29 años perdió la vida al atragantarse con un trozo de carne mientras hacía un asado familiar por el Día de la Madre en Guaymallén.
Una mujer y un hombre fueron detenidos tras robar pertenencias de una vivienda en avenida Champagnat, en Las Heras. La policía recuperó los objetos sustraídos.