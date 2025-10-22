Paso Cristo Redentor Habilitado

Qué se vota en Mendoza este 26 de octubre

El domingo 26 de octubre, los mendocinos elegirán representantes nacionales, provinciales y municipales en un mismo acto electoral, utilizando Boleta Única Papel con doble urna.

dge elecciones boleta unicaCada votante recibirá dos boletas:

Celeste, para elegir diputados nacionales por Mendoza.
Verde, para elegir senadores, diputados provinciales y concejales, según corresponda.

A continuación los candidatos a elegir en la categoría de diputados nacionales

Candidatos a Diputados Nacionales (Boleta Celeste)

Por la Agrupación FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA

1 EMIR FELIX
2 MARISA UCEDA
3 MATIAS STEVANATO
4 FLOR DESTÉFANI
4 FERNANDO UBIETA

 Por la Agrupación FRENTE VERDE

1 MARIO VADILLO
2.  BELÉN BOBBA
3. DUGAR CHAPPEL
4. ORIANA TORRES
5. MAXIMILIANO MUÑOZ

Por la Agrupación PROTECTORA FUERZA POLÍTICA

1. CAROLINA JACKY
2. CARLOS JESÚS SEBASTIÁN ZELADA
3. MARÍA INÉS ROJAS
4. MATEO ADRIÁN MATAS
5. LAURA GRISELDA URZI

Por la Agrupación FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDAD

1. MICAELA BLANCO MINOLI
2. NICO FERNÁNDEZ
3. MARTA BERNABEU
4. NICOLAS CORTEZ
5. JULIETA UCEDA

Por la Agrupación MOVIMIENTO AL SOCIALISMO

1. SUSANA BARROS
2. FERNANDO FLORES
3. PAMELA MIRANDA
4. NAHUEL DÍAZ
5. LIS LÓPEZ

Por la Agrupación FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA

1. GABRIEL SOTTILE
2. MARIEL MAESTRI
3. GASTÓN PESCARMONA
4. ÁNGELES BERMEJO
5. FEDERICO RAFFETTO

Por la Agrupación ALIANZA DEFENDAMOS MENDOZA PROVINCIAS UNIDAS

1. JORGE DIFONSO
 2. FLAVIA MANON
 3. JORGE PALERO
 4. GISELLA TALQUENCA
 5. LUIS GABRIEL ESCOBAR

Por la Agrupación ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

1. LUIS PETRI
2. PAMELA VERASAY
 3. ÁLVARO MARTÍNEZ
4. MARÍA METRAL ASENSIO
5. MAURICIO PINTI

 


 

