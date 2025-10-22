Qué se vota en Mendoza este 26 de octubre

Cada votante recibirá dos boletas:

Celeste, para elegir diputados nacionales por Mendoza.

Verde, para elegir senadores, diputados provinciales y concejales, según corresponda.

A continuación los candidatos a elegir en la categoría de diputados nacionales



Candidatos a Diputados Nacionales (Boleta Celeste)

Por la Agrupación FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA

1 EMIR FELIX

2 MARISA UCEDA

3 MATIAS STEVANATO

4 FLOR DESTÉFANI

4 FERNANDO UBIETA

Por la Agrupación FRENTE VERDE

1 MARIO VADILLO

2. BELÉN BOBBA

3. DUGAR CHAPPEL

4. ORIANA TORRES

5. MAXIMILIANO MUÑOZ



Por la Agrupación PROTECTORA FUERZA POLÍTICA

1. CAROLINA JACKY

2. CARLOS JESÚS SEBASTIÁN ZELADA

3. MARÍA INÉS ROJAS

4. MATEO ADRIÁN MATAS

5. LAURA GRISELDA URZI



Por la Agrupación FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDAD

1. MICAELA BLANCO MINOLI

2. NICO FERNÁNDEZ

3. MARTA BERNABEU

4. NICOLAS CORTEZ

5. JULIETA UCEDA



Por la Agrupación MOVIMIENTO AL SOCIALISMO

1. SUSANA BARROS

2. FERNANDO FLORES

3. PAMELA MIRANDA

4. NAHUEL DÍAZ

5. LIS LÓPEZ

Por la Agrupación FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA

1. GABRIEL SOTTILE

2. MARIEL MAESTRI

3. GASTÓN PESCARMONA

4. ÁNGELES BERMEJO

5. FEDERICO RAFFETTO



Por la Agrupación ALIANZA DEFENDAMOS MENDOZA PROVINCIAS UNIDAS

1. JORGE DIFONSO

2. FLAVIA MANON

3. JORGE PALERO

4. GISELLA TALQUENCA

5. LUIS GABRIEL ESCOBAR



Por la Agrupación ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

1. LUIS PETRI

2. PAMELA VERASAY

3. ÁLVARO MARTÍNEZ

4. MARÍA METRAL ASENSIO

5. MAURICIO PINTI



