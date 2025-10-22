Cornejo y Petri cerraron campaña en Godoy Cruz

El frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza cerró su campaña electoral este martes en el Club Andes Talleres, en Godoy Cruz, con un acto encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado. Participaron funcionarios, intendentes, legisladores y militancia de toda la provincia Cuyana.



Un acto con eje en la gestión

Durante el encuentro, los principales referentes destacaron la continuidad del modelo de gestión iniciado en 2015 y su alineación con las políticas económicas del Gobierno nacional. Cornejo, junto a los candidatos a diputados nacionales Luis Petri, Pamela Verasay, María Julieta Metral y Álvaro Martínez, llamó a “ratificar el rumbo de orden, trabajo y desarrollo”.

También participaron los presidentes de los partidos de la alianza, Andrés Lombardi por Cambia Mendoza y Facundo Correa Llano por La Libertad Avanza, quienes remarcaron el valor de la unidad política.



Amplia presencia institucional

Entre los asistentes se destacaron ministros del gabinete provincial, como Natalio Mema, Tadeo García Zalazar, Jimena Latorre, Mercedes Rus, Víctor Fayad, Rodolfo Montero, Rodolfo Vargas Arizu, Gabriela Testa y Patricia Giménez.

También estuvieron el senador nacional Rodolfo Suarez, la senadora Mariana Jury, el diputado nacional Lisandro Nieri y el presidente provisional del Senado Martín Kerchner.

La dirigencia política coincidió en que Mendoza se consolidó como un modelo de administración y equilibrio fiscal en el país.

Entre los intendentes presentes se contaron Diego Costarelli (Godoy Cruz), Francisco Lo Presti (Las Heras), Marcos Calvente (Guaymallén), Ulpiano Suarez (Ciudad), Mario Abed (Junín), Alejandro Morillas (San Carlos), Gustavo Aguilera (Tupungato) y Raúl Rufeil (San Martín).



Cornejo: “Ratificar el rumbo de trabajo y libertad”

El gobernador Cornejo agradeció a la militancia y subrayó el carácter democrático del cierre de campaña. “Es un mecanismo bien democrático terminar nuestra campaña con una conferencia de prensa en una provincia donde hay pleno ejercicio de la libertad”, señaló.

Destacó el acuerdo entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, que “permite apoyar tanto al gobierno nacional como al provincial en una elección de medio término”.

Cornejo consideró que Mendoza “ha logrado progresos sostenidos en materia de administración” y remarcó que el presidente Javier Milei elogió públicamente la gestión provincial. “Es motivo de orgullo —dijo—, porque demuestra que el camino de la responsabilidad fiscal da resultados”.

El mandatario pidió acompañar la lista encabezada por Petri: “Este apoyo es para los mendocinos que creen en el trabajo, la producción y el esfuerzo. Necesitamos consolidar este rumbo”.



Un mensaje económico y político

Cornejo insistió en que el respaldo al Gobierno nacional es clave para sostener la estabilidad. “De nada vale tener buenas administraciones provinciales si la economía del país no crece. Necesitamos consolidar el rumbo económico trazado por el presidente Milei”, afirmó.

Subrayó que “en Argentina se logró una contracultura: el equilibrio fiscal. No gastar más de lo que se ingresa es una condición necesaria para crecer”.

Advirtió que “volver al populismo sería volver a la inflación y la falta de empleo formal”, y pidió a los mendocinos “dar una señal clara de apoyo al Gobierno nacional”.

Finalmente, transmitió un mensaje de optimismo: “Va a seguir bajando la inflación, habrá más empleo e inversión si ratificamos este camino. Mendoza puede volver a ser el faro donde se mire la Argentina”.



Lombardi, Correa Llano y Verasay coincidieron en consolidar el rumbo

El presidente de la UCR, Andrés Lombardi, agradeció el trabajo territorial y destacó que el frente representa “un equipo de gestión que ha hecho de Mendoza una provincia modelo”.

Sostuvo que el espacio apoya el proyecto nacional de equilibrio fiscal, reducción de impuestos y reformas estructurales.

A su turno, Facundo Correa Llano, presidente de La Libertad Avanza Mendoza, señaló que “Mendoza es símbolo del cambio, la provincia que proyecta el nuevo rumbo nacional”.

Convocó a votar para “seguir avanzando y no volver atrás”.

La candidata Pamela Verasay pidió “mantener el rumbo iniciado hace dos años”, advirtiendo que los cambios económicos “requieren tiempo y continuidad”. Remarcó que “estas elecciones definirán si el Congreso acompaña las reformas que necesita la Argentina para consolidarse como un país serio y previsible”.



Petri: “El cambio llegó para quedarse”

El ministro de Defensa y candidato Luis Petri agradeció el respaldo recibido en toda la provincia y sostuvo que la elección representa “una opción clara entre el pasado de la inflación y la pobreza, o el futuro del trabajo y la libertad”.

Reivindicó los logros económicos y sociales alcanzados: “Hemos bajado la inflación y sacado a millones de argentinos de la pobreza. Todavía falta, pero este es el camino”.

También destacó la lucha contra el narcotráfico, asegurando que “hoy hay decisión política para enfrentarlo con todo el poder del Estado”.

Petri cerró con un llamado a la unidad: “Mendoza fue la cuna de la libertad y vuelve a ser su faro. Este domingo, la provincia dará un impulso decisivo al proyecto de cambio nacional. No hay que aflojar: el esfuerzo vale la pena”.