Elecciones 2025: San Juan renueva 3 bancas de Diputados Nacionales

Se encuentran habilitados a votar, un total de 620.823 electores, en los 19 departamentos de la provincia. Un total de 1.843 mesas, serán habilitadas en 241 locales de votación, la mayoría edificios escolares, de las 19 secciones electorales.

Un 3,5% de los electores sanjuaninos, son jóvenes de 16 y 17 años que totalizan 21.850 electores de esta categoría, 11.028 masculinos y 10.822 femenino.

Será la primera vez que en San Juan se utilizará la boleta única de papel (BUP).

Participarán de los comicios, un total de 54 candidatos en 9 listas que representan a 3 frentes electorales y a 6 partidos políticos, integradas cada una de las listas por 3 candidatos titulares y 3 candidatos suplentes, de la siguiente manera:

Alianza por San Juan: (Partido Producción y Trabajo, Unión Cívica Radical, PRO, Dignidad Ciudadana, Partido Bloquista)

Candidatos titulares: Fabian Martín, Laura Palma, Federico Rizo. Suplentes: Eva Acosta, Carlos Jaime Y María De Los Ángeles Moreno.

Fuerza San Juan: (Patria Grande, Partido Justicialista, Frente Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Conservador Popular, Movimiento Libres del Sur, MID, Convicción Federal).

Candidatos titulares: Cristian Felipe Andino, Romina Gabriela Rosas, Fabian Mario Gramajo. Suplentes: Claudia Edith Liquitay, Gabriel Alejandro Castro, Rosana Cristina Rubiño.

Frente de Izquierda de los Trabajadores - Unidad: (Partido Obrero, Partido de Izquierda por el socialismo, Nueva Izquierda).

Candidatos titulares: Cristian Roberto Jurado, Gloria Graciela Cimino, Lucas Pablo Casciaro Ramírez. Suplentes: Laura Andrea Fernández, Mauricio Eduardo Núñez, Melina Victoria Barbieri.

Partido Libertario

Candidatos titulares: Yolanda Agüero, Manuel Alejandro Galdeano, Nancy Barbara Illanes Chaves. Suplentes: Gastón Javier Ferrero, Claudia Elizabeth Agüero, Andres Gustavo Godoy.

Partido Evolución Liberal

Candidatos titulares: Vallejos Sergio, Herrera Noelia, Bastías Mauricio. Suplentes: Palma Rosa, Proto Sergio, Lanteri Celeste.

La Libertad Avanza

Candidatos titulares: Ricardo Abel Chiconi, Cristina Mabel Tejada Heredia, Juan Gabriel Sancassani. Suplentes: Silvina Andrea Tomeo, Alexis Martín Robles Castro, Estefanía Fernández Ibazeta.

Ideas de la Libertad

Candidatos titulares: Gastón Briozzo, Nery Mingolla, Raul Horacio Moreno. Suplentes: Abigail Castro, Gonzalo Omar Medina, María Josefina Place.

Hacemos

Candidatos titulares: Emilio Baistrocchi, Paola Diaz, Pedro Rodriguez. Suplentes: Silvia Guevara, Martin Vega, Natalia Castro.

CRUZADA RENOVADORA

Candidatos titulares: Alfredo Avelín, Carmen Claudia Chimino, José Alejandro Gómez, Suplentes: Rosana Clara Aguirre, Marcelo Pereyra Cuevas, Ana Valeria Garesio.