Sunset con sabores y música de alemana en la Independencia

Este jueves 23, la Ciudad de Mendoza se llena de ritmo y sabor alemán con el festival Alemania en la Ciudad. Desde las 19:00 horas, en la plaza Independencia y teatro Quintanilla vivirán un evento que combina música indie europea, gastronomía internacional y un fin solidario.

La propuesta que hace la Municipalidad a través de su Secretaría de Cultura invita a mendocinos y turistas a disfrutar del atardecer en uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad de Mendoza, en una jornada que fusiona cultura, arte y tradición alemanas.

El festival Alemania en la Ciudad se desarrollará este jueves 23 de octubre, a partir de las 19:00 horas en la explanada central de la plaza Independencia y en el teatro Quintanilla ubicado en el subsuelo de ese espacio verde.

La atracción principal será BLOND, la banda alemana de indie pop que llega a Mendoza tras agotar localidades en Berlín, consolidada como una de las nuevas revelaciones del indie europeo. Su presentación, por primera vez en la provincia, será en el teatro Quintanilla, en el corazón de la plaza.

Antes y después del show principal, el espíritu del festival se vivirá al aire libre con una experiencia musical y gastronómica pensada para todos los sentidos.

Los DJ sets de Melanie Camsen y Ale Castro acompañarán el sunset con una selección de electrónica suave y sonidos indie, en un ambiente relajado y festivo.

En la explanada, foodtrucks y stands de bebidas ofrecerán una propuesta gastronómica diversa, que incluirá desde platos típicos alemanes hasta cocina fusión, vinos mendocinos y cócteles artesanales. Participarán Alles gut, La Cabrera, Huentala Wines, Hilbing Gins y Arabian Food, entre otros.

Además de su atractivo cultural, el encuentro tendrá un fuerte componente solidario: la recaudación del evento será destinada a Los Caciques Rugby Mendoza, un proyecto que promueve la inclusión y la transformación de personas privadas de su libertad a través del deporte, la educación y el trabajo.

Con música, sabores y compromiso social, Alemania en la Ciudad propone celebrar el intercambio cultural en un entorno abierto y vibrante, reafirmando a la Plaza Independencia como un punto de encuentro donde la diversidad se vive y se disfruta.

Las entradas, con un valor general de $10.000, ya se encuentran disponibles en Entradaweb.