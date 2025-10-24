Accidente doméstico en Maipú: niña perdió el brazo

Asalto armado en supermercado de Godoy Cruz
Dos delincuentes con cascos irrumpieron en un local de calle Santiago del Estero, amenazaron al cajero y escaparon con dinero y bebidas alcohólicas.
Una tragedia doméstica ocurrió este viernes en Maipú, provincia de Mendoza. Una niña de apenas 2 años sufrió la amputación traumática del brazo derecho luego de un accidente con un secarropas en su vivienda de calle Las Piedritas, en la localidad de Fray Luis Beltrán.
El hecho y la rápida asistencia
El episodio se registró alrededor de las 13.52 horas, según informaron fuentes policiales de la Comisaría 61° de Maipú. La menor fue trasladada de urgencia por su madre, Adriana M., de 22 años, al hospital Humberto Notti, donde ingresó con una grave lesión en el miembro superior derecho.
Diagnóstico médico y atención en el Notti
Al llegar al centro asistencial, la niña fue evaluada por el médico de guardia, quien diagnosticó “amputación traumática de brazo derecho”. Debido a la gravedad de la herida, fue ingresada de inmediato a cirugía. El personal médico activó los protocolos de urgencia y contención familiar, mientras se daba aviso a las autoridades competentes.
Declaración de la madre
Según manifestó la progenitora ante la policía y el equipo médico, el accidente ocurrió cuando el secarropas estaba en funcionamiento y la niña, en un descuido, introdujo el brazo hasta la altura del hombro, lo que provocó la severa lesión. El hecho habría sucedido dentro del domicilio familiar, sin participación de terceros.
Intervención judicial y del ETI
Por disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso. Además, intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Maipú, que se encargará de evaluar la situación familiar y brindar asistencia psicológica y social a la madre y a la niña.
Investigación y medidas preventivas
Fuentes cercanas a la causa informaron que se están recabando testimonios y verificando las condiciones de seguridad en el hogar para determinar si el hecho fue efectivamente accidental. La fiscalía ordenó el relevamiento de la vivienda y la revisión del artefacto involucrado, como parte de las actuaciones de rutina en este tipo de casos.
Prevención y cuidado infantil
Las autoridades remarcaron la importancia de extremar los cuidados en los hogares, especialmente cuando hay niños pequeños. Los electrodomésticos en funcionamiento deben mantenerse fuera del alcance de los menores, ya que los accidentes domésticos son una de las principales causas de lesiones graves en la infancia.
Situación actual de la menor
Hasta el momento, la niña continúa internada en el hospital Humberto Notti, donde permanece bajo observación médica. Su estado es delicado pero estable, según los reportes oficiales. La familia recibe acompañamiento psicológico mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades y garantizar la contención necesaria.
