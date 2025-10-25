Menor detenido con réplica de arma en G. Cruz

Este viernes a las 20:05, efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) detuvieron a un menor de 16 años en la vía pública de Godoy Cruz. El joven portaba una réplica de arma de fuego tipo pistola 9 mm. y fue trasladado a sede judicial.

Intervención en calle Salvador Civit y Pinamar

El hecho ocurrió mientras personal de UMAR patrullaba la zona. Al observar al menor caminando en actitud sospechosa, intentaron identificarlo. El joven respondió escapando a pie, lo que dio inicio a una breve persecución por las calles del barrio.

Secuestro de la réplica y traslado judicial

A pocas cuadras, los efectivos lograron interceptarlo. Durante la requisa, encontraron entre sus prendas una réplica de pistola negra con cargador. El menor fue trasladado inmediatamente a la sede judicial correspondiente, bajo jurisdicción de la Comisaría 40° de Godoy Cruz.

Intervención del Juzgado Contravencional

Una vez en sede judicial, se dio intervención al Juzgado Contravencional en turno. Desde allí se ordenó la individualización del menor y de sus progenitores. También se dispuso que el joven fuera entregado en el lugar, en presencia de un testigo, y que se labraran las actuaciones correspondientes.

Actuaciones administrativas y legales

Las autoridades procedieron a realizar las tareas administrativas requeridas por el juzgado. Esto incluyó el registro de identidad, la notificación a los responsables legales del menor y el secuestro formal del objeto encontrado. La réplica de arma quedó a disposición de la justicia.

Contexto y prevención en zonas urbanas

La presencia de réplicas de armas en espacios públicos representa un desafío para las fuerzas de seguridad. Aunque no se trató de un arma real, el protocolo de actuación exige intervención inmediata ante cualquier elemento que pueda generar alarma o riesgo en la vía pública.

Seguimiento del caso y medidas futuras

El caso quedó bajo seguimiento judicial. No se reportaron daños ni personas lesionadas. Las autoridades reiteran la importancia de la colaboración ciudadana y el rol preventivo de los patrullajes motorizados en zonas urbanas de alta circulación.



