Menor detenido con réplica de arma en G. Cruz

Incendio en Semisur: fábrica y sospechoso en foco
Sofocaron gran incendio en Semisur del Parque Industrial Norte; una persona fue demorada tras ser vista dentro del predio, donde se habría originado el fuego.
El joven de 16 años fue interceptado por UMAR tras huir en actitud sospechosa. Llevaba una réplica de pistola 9 mm. con cargador.Policiales25/10/2025Periodistas CuyoNoticias
Este viernes a las 20:05, efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) detuvieron a un menor de 16 años en la vía pública de Godoy Cruz. El joven portaba una réplica de arma de fuego tipo pistola 9 mm. y fue trasladado a sede judicial.
Intervención en calle Salvador Civit y Pinamar
El hecho ocurrió mientras personal de UMAR patrullaba la zona. Al observar al menor caminando en actitud sospechosa, intentaron identificarlo. El joven respondió escapando a pie, lo que dio inicio a una breve persecución por las calles del barrio.
Secuestro de la réplica y traslado judicial
A pocas cuadras, los efectivos lograron interceptarlo. Durante la requisa, encontraron entre sus prendas una réplica de pistola negra con cargador. El menor fue trasladado inmediatamente a la sede judicial correspondiente, bajo jurisdicción de la Comisaría 40° de Godoy Cruz.
Intervención del Juzgado Contravencional
Una vez en sede judicial, se dio intervención al Juzgado Contravencional en turno. Desde allí se ordenó la individualización del menor y de sus progenitores. También se dispuso que el joven fuera entregado en el lugar, en presencia de un testigo, y que se labraran las actuaciones correspondientes.
Actuaciones administrativas y legales
Las autoridades procedieron a realizar las tareas administrativas requeridas por el juzgado. Esto incluyó el registro de identidad, la notificación a los responsables legales del menor y el secuestro formal del objeto encontrado. La réplica de arma quedó a disposición de la justicia.
Contexto y prevención en zonas urbanas
La presencia de réplicas de armas en espacios públicos representa un desafío para las fuerzas de seguridad. Aunque no se trató de un arma real, el protocolo de actuación exige intervención inmediata ante cualquier elemento que pueda generar alarma o riesgo en la vía pública.
Seguimiento del caso y medidas futuras
El caso quedó bajo seguimiento judicial. No se reportaron daños ni personas lesionadas. Las autoridades reiteran la importancia de la colaboración ciudadana y el rol preventivo de los patrullajes motorizados en zonas urbanas de alta circulación.
Sofocaron gran incendio en Semisur del Parque Industrial Norte; una persona fue demorada tras ser vista dentro del predio, donde se habría originado el fuego.
Dos delincuentes armados interceptaron a un motociclista en el acceso Sur y le robaron la billetera y el vehículo antes de huir por calle Anchorena.
Gendarmería detuvo a tres personas que retiraban un paquete con casi 16 kilos de marihuana enviado desde Misiones hacia la provincia de San Juan.
Una nena de 2 años le amputaron un brazo tras un accidente con un secarropas en su casa de Fray Luis Beltrán, Maipú. Interviene la Justicia y el ETI.
Dos delincuentes con cascos irrumpieron en un local de calle Santiago del Estero, amenazaron al cajero y escaparon con dinero y bebidas alcohólicas.
Un camionero de 39 años sufrió múltiples fracturas al desbarrancar con su vehículo en la Ruta 7, a la altura de la Curva de Soberanía, en Luján de Cuyo.
Una niña de dos años fue rescatada con vida tras caer a un canal de riego en Ingeniero Giagnoni. Está internada en grave estado en el Hospital Notti.
Un auto y dos camiones colisionaron este miércoles en la Ruta N° 7, en Luján de Cuyo. Un turista suizo fue trasladado en helicóptero al Hospital Central.
El Concurso Nacional Cata San Juan 2025 premió a cinco vinos locales con el máximo galardón, reafirmando el liderazgo vitivinícola provincial.
El gobernador Poggi encabezó la apertura del Parque Renovable Híbrido Solar y Eólico “Toro Negro”, el primero de su tipo en la Argentina, un hito en energía sustentable.
El encuentro de robótica más importante de Mendoza se realizará este sábado 25 de octubre desde las 9. La entrada será libre, con un alimento no perecedero.
Con la presencia de más de 60 clubes y 5 selecciones nacionales, San Juan volverá a consolidarse como capital mundial del hockey sobre patines.
Independiente Rivadavia y los Millonarios juegan esta noche en el estadio Mario Kempes la segunda semifinal, al ganador lo espera Argentinos Juniors.