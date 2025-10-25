Incendio en Semisur: fábrica y sospechoso en foco

Un voraz incendio consumió gran parte de la fábrica Semisur, ubicada en el Parque Industrial Norte de San Luis, durante la noche del viernes 24 de octubre. Las llamas se desataron en el predio ubicado en las cercanías de las calles Intendente José Romanella e Intendente Ramón Barbeito. La situación tuvo un inicio dramático, pues previamente al fuego, el sereno alertó sobre la presencia de individuos ajenos dentro de la propiedad, quienes habrían ingresado saltando el cerco perimetral con aparentes intenciones de robo.

Intervención Policial y el Descubrimiento

Tras recibir la alerta del Centro de Operaciones Policiales, personal de la Comisaría Seccional 4° y del Comando Radioeléctrico se dirigió de inmediato al lugar para verificar la situación. Los efectivos iniciaron un rastrillaje por el predio. Fue durante este recorrido que los uniformados detectaron a un sujeto escondido en un conducto de ventilación. Al percatarse de la presencia policial, el individuo se ocultó nuevamente en el interior del conducto.

La Propagación del Fuego y la Fuga

Los policías decidieron ingresar al conducto para proceder a la identificación del sospechoso. En ese momento, escucharon voces de varias personas en el interior del predio. De manera simultánea a la advertencia de la presencia policial, estas personas provocaron el incendio y se dieron inmediatamente a la fuga. Ante la rápida propagación de las llamas, se activó la alerta para la movilización de equipos de emergencia. A pesar de la huida, la acción policial permitió demorar a uno de los presuntos involucrados en las inmediaciones del lugar, logrando la aprehensión del sujeto.

Rescate de Uniformados y Tareas de Extinción

La magnitud del siniestro exigió la intervención de múltiples dotaciones de bomberos. Acudieron al Parque Industrial la Dirección General de Bomberos de la Policía de San Luis y los Bomberos Voluntarios de la capital. La prioridad inicial para los equipos de emergencia fue el rescate de dos efectivos policiales que habían quedado atrapados en el interior del predio de la fábrica debido al incendio. Los uniformados fueron puestos a salva de forma exitosa por los rescatistas. Una vez fuera de peligro, fueron asistidos por el médico personal del Sempro para verificar su estado de salud.

Daños en la Estructura

Una vez completadas las maniobras de evacuación y rescate, los bomberos pudieron concentrarse en la lucha contra las llamas. Las intensas labores se centraron en la extinción del fuego, seguidas de tareas de ventilación y enfriamiento del sector afectado. La fábrica sufrió graves daños materiales a consecuencia del incendio. Según los informes iniciales, una gran porción de la estructura de la planta resultó gravemente afectada. La rápida acción coordinada de los servicios de emergencia fue crucial para controlar la situación y evitar una propagación mayor.

Investigación Judicial en Curso

El hecho ha quedado bajo la órbita de la Justicia para determinar las causas exactas del incendio y las responsabilidades de los individuos que se encontraban en el predio. Tomó intervención en el caso la Fiscalía de Instrucción N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial. La persona demorada, cuya identidad no fue revelada, quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras avanza la investigación para esclarecer si el incendio fue provocado intencionalmente en el contexto de un intento de robo, como sugieren los indicios iniciales. La policía mantiene la búsqueda de los otros individuos que habrían participado en el suceso, aportando la información recabada a la fiscalía a cargo.