General Alvear: Murió al caer de un molino

Un hombre de 51 años murió este viernes por la mañana al caer desde un molino en la localidad de Bowen, departamento de General Alvear. La víctima fue identificada como Pablo Buttini, domiciliado en la ciudad de San Rafael. El accidente ocurrió en la estancia Don Santiago, ubicada en la zona rural de Corral de Lorca.

El accidente

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 09:06 horas. Personal del Destacamento Corral de Lorca se desplazó hasta el lugar tras recibir un aviso sobre una persona herida luego de una caída. Al llegar, el personal sanitario constató que el hombre había fallecido.

La víctima y su actividad en el campo

De acuerdo con la información recabada en el lugar, Buttini era el propietario del campo y solía concurrir los fines de semana para realizar tareas de mantenimiento. En esta ocasión, habría subido solo a la parte superior del molino, a unos 10 metros de altura, con el fin de frenar el giro de las aspas debido a los fuertes vientos registrados en la zona.

La caída

Mientras sostenía una soga para inmovilizar el molino, una ráfaga hizo que el mecanismo girara bruscamente. La tensión del cable le habría hecho perder el equilibrio, provocando la caída al suelo, donde impactó de espaldas. Otras personas que se encontraban en la estancia intentaron asistirlo inmediatamente.

Asistencia y constatación de la muerte

Minutos después llegó una ambulancia con personal de salud, que comprobó que el hombre ya no tenía signos vitales. El lugar quedó bajo custodia policial hasta la llegada de las autoridades judiciales para realizar las pericias correspondientes.

Investigación judicial

Intervino el magistrado de turno, quien dispuso las medidas de rigor y ordenó el traslado del cuerpo para su correspondiente examen médico legal. Personal de la Comisaría 46° de Bowen y del Destacamento Corral de Lorca trabajaron en el sitio para determinar las circunstancias exactas del accidente.

Conmoción en la zona

El hecho generó consternación entre los vecinos y trabajadores rurales del área, que conocían al hombre por su actividad y presencia frecuente en la estancia. La investigación busca confirmar si las condiciones climáticas y el uso de elementos de seguridad influyeron en el trágico desenlace.